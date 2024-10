PSG, les propos lunaires de Rothen sur Warren Zaire-Emery

Paris Saint-Germain vs Strasbourg

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen a tenu des propos surprenants sur Warren Zaire-Emery, lundi.

Après un début de saison canon, le Paris Saint-Germain commence à afficher des limites ces dernières semaines. Le club de la capitale vient d’enchainer deux matchs consécutifs sans victoire toutes compétitions confondues. Si toute l’équipe déçoit, Warren Zaire-Emery a été pris pour cible par Jérôme Rothen, ce lundi.

Jérôme Rothen émet des doutes sur le niveau de Warren Zaire-Emery

Dimanche, le PSG concédait un nul décevant contre l’OGC Nice lors de la 7e journée de Ligue 1 (1-1). Outre le résultat, les Parisiens ont été malmenés dans le jeu par les Aiglons qui auraient pu tuer le match à plusieurs reprises. Par ailleurs, cette rencontre a dévoilé les tares du milieu de terrain où Warren Zaire-Emery a été dépassé par l’enjeu. Ce qui amène Jérôme Rothen à se poser des questions sur le niveau du joueur de 18 ans.

« …Sur Warren Zaïre-Emery, je commence à avoir de sérieux doutes. Parce que moi, on me l’a placé comme un joueur international, il a été revalorisé... », lance l’ex-international français sur les ondes de RMC.

Rothen condamne un enthousiasme excessif autour de Zaire-Emery

Formé au Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery s’est révélé au public français et européen en 2022 sous les ordres de Christophe Galtier. Sous la houlette de Luis Enrique la saison dernière, le titi parisien est monté en puissance au point de sauter aux yeux de Didier Deschamps qui l’a aussitôt convoqué en Equipe de France. Mais l’international français, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2029, marque le pas cette saison et enchaine des prestations décevantes. Jérôme Rothen trouve d’ailleurs que tout le monde s’est enflammé un peu trop vite pour Warren Zaire-Emery.

« Avec lui, le problème c’est que tout le monde est allé un peu plus vite que la musique. Et Didier Deschamps le premier. Lui donner le statut de joueur international… Lui donner un salaire (conséquent), et les dirigeants du PSG je leur en veux aussi là-dessus, lui donner un salaire qui le place parmi les meilleurs salaires de l’effectif. Aujourd’hui, il ne le mérite pas par rapport à ce qu’il nous montre. Il a été excellent en début d’année dernière. Excusez-moi mais ça fait quasiment une petite année où il est décevant », confie l’ancien milieu de terrain du PSG.