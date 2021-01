PSG, Leonardo sur l'arrivée de Pochettino : "Important d'affirmer un style"

Le directeur sportif du club de la capitale a justifié le recrutement de l'Argentin sur le banc de touche.

Cet hiver, le a surpris son monde en décidant de changer d'entraîneur, à la surprise générale. Après une première partie de saison poussive, les dirigeants du PSG ont décidé de se séparer de Thomas Tuchel, en fin de contrat à l'issue de la saison, afin de le remplacer par Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de à l'automne 2019, quelques mois après avoir emmené le club londonien en finale de la .

Une décision qui a pu surprendre, mais qui est aujourd'hui acceptée par les supporters et les observateurs du club de la capitale. En recrutant Mauricio Pochettino, le PSG a forcément des attentes élevées. Dans une interview accordée à Football, Leonardo a expliqué la venue du technicien argentin et ce qu'il attend de lui sur le banc du PSG : "Je pense qu'il est important d'affirmer un style sur le terrain. Parce que Paris doit avoir son identité. Ça ne se fait pas en quelques semaines mais sur plusieurs années. Et je pense que Pochettino peut nous permettre d'affiner ça d'une manière constante et en rapport avec l'ADN du club".

Leonardo a défendu son bilan lors du dernier mercato estival, envoyant quelques pics à des anciens joueurs dont Thiago Silva : "L’été dernier, c’était la fin d’un cycle pour certains. Tous les intéressés le savaient. Le bilan des arrivées de Moise Kean, Mauro Icardi, Danilo Pereira, Alessandro Florenzi, Rafinha ? Laissez-leur d’abord le temps de bien s’acclimater. Mais moi, je suis très satisfait de leur apport. Florenzi est arrivé et, franchement, c’est moins bon que Meunier

"Les gens ne sont pas toujours très reconnaissants du travail de QSI pour la "

"Thiago, c’est moi qui le fais venir du Fluminense au Milan où j’étais dirigeant. Six mois après, je suis sur le banc et je lui donne les clés de la défense, avec Nesta. Je l’ai fait ensuite venir au PSG où il est devenu un des meilleurs défenseurs au monde. J’ai été son plus grand admirateur tout au long de sa carrière. Mais il était arrivé au bout de quelque chose. Certains trucs se sont passés la saison passée que je n’ai pas aimés. Il les connaît parce qu’on en a parlé ensemble", a ajouté le Brésilien.

Leonardo a évoqué la relation entre le PSG et le : "Cette relation (NDLR : entre le Qatar et le PSG) est basée sur l'émotion et la passion pour le PSG et le football. Je continue de penser que les gens ne sont pas toujours très reconnaissants vis-à-vis de cet engagement. Regardez quelques secondes ce que le PSG de QSI a fait pour la . Pastore, Ancelotti, Thiago Silva, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Navas...".

"Ils sont tous venus dans le championnat de France grâce à qui ? On peut arrêter de parler sans arrêt d'argent pour apprécier, un peu, tout le travail et l'engagement réalisés en faveur du PSG bien sûr, mais aussi de l'image et la réputation du football français à l'étranger ? On peut penser au jour où le Qatar, fatigué par toutes ces histoires, déciderait de partir ?", a conclu le directeur sportif brésilien du PSG.