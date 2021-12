PSG : Leonardo qualifie Kylian Mbappé de "meilleur joueur du monde" et dément les contacts avec Zidane

Kylian Mbappé est dans une forme étincelante. Parmi les trois membres de la MNM, l'international français est le plus décisif, le plus régulier, bref le véritable patron du Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino. Et forcément, le club de la capitale n'a pas envie de perdre son véritable joyau qui fête à peine ses 23 ans en ce lundi 20 décembre. Dans une interview accordée à Europe 1, Leonardo a encensé Kylian Mbappé, qu'il décrit comme le meilleur joueur du monde et a insisté sur le fait qu'il croit toujours à sa prolongation de contrat au PSG.

"Kylian (Mbappé) est tellement à l’aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n’a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur. Cette année, il est encore plus fort. Les gens vont penser qu’on dit ça parce qu’on veut le prolonger, mais non. C’est au-delà de l’intérêt du club. À 22 ans, presque 23, Kylian est arrivé à une maturité incroyable. Tout le monde le sait, nous voulons le garder le plus longtemps possible. C’est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat", a expliqué le directeur sportif du PSG.

"S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie"

"Nous avons toujours eu un rapport très direct avec sa famille, que ça soit avec Fayza (sa mère, ndlr) ou avec Wilfrid (son père, ndlr). On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent tout cela très tranquillement. Mais c’est une situation compliquée, dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie (à Paris) et qu’on doit respecter (leur position). Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois", a ajouté Leonardo.

Ces dernières semaines, les rumeurs autour d'un départ de Mauricio Pochettino et du nom de son successeur ont été nombreuses. Le nom de Zinedine Zidane a énormément été associé au PSG. Pourtant, le directeur sportif a, une nouvelle fois, démenti quelconque contact avec l'ancien technicien du Real Madrid : "Nous n’avons jamais contacté ni (Zinédine) Zidane, ni aucun autre entraîneur. Avec (Thomas) Tuchel, avant de parler à Pochettino, nous n’avions pas échangé avec un autre. Nous n’avons jamais contacté Zidane."

"Neymar n'est pas un monstre"

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain s'est félicité de l'effectif dont dispose actuellement le club de la capitale, défendant notamment le recrutement de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, arrivés cet été : "Vous avez dans cette équipe, deux joueurs de 22 ans, (Achraf) Hakimi et (Gianluigi) Donnarumma, qui, pour moi, sont le meilleur latéral droit du monde et le meilleur gardien. Et avec (Keylor) Navas, nous avions deux gardiens dans les dix nommés au Ballon d'Or!"

Enfin, Leonardo a également pris la défense de Neymar, parfois critiqué pour sa personnalité à part : "Je suis content qu’il sorte un film (un documentaire Netflix, Neymar, le chaos parfait, sortie le 25 janvier 2022, ndlr). Il va commencer ce film en parlant de lui. Neymar est ci, Neymar est ça, Neymar est un monstre... Il montre ça et après, il se fait connaître. Ce n’est pas un monstre. C’est très beau ce qu’il va sortir. Je pense que les gens confondent un peu tout. C’est vrai qu’il a fait des choses, des sorties… Sinon tout ça ne sortirait pas sur lui. Mais le vrai Neymar, il a beaucoup de choses qu’il n’a jamais montrées. Neymar ne veut pas changer son essence. Et il ne changera pas même si les gens disent des choses à droite et à gauche".