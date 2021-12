PSG : Leonardo défend le bilan de Mauricio Pochettino

Dans un peu moins de deux semaines, Mauricio Pochettino va fêter ses un an à la tête du Paris Saint-Germain. L'Argentin, arrivé en remplacement de Thomas Tuchel, fait plus que jamais débat aujourd'hui, en raison notamment du jeu assez pauvre pratiqué par le PSG alors qu'il bénéficie d'un effectif hors-norme. Qui plus est, Mauricio Pochettino n'a pas réussi à remporter la Ligue 1 la saison dernière. En revanche, l'Argentin a permis au PSG d'atteindre le dernier carré de la Ligue des champions en s'offrant le Barça et le Bayern, son bourreau en finale lors de la saison précédente.

PSG : Leonardo ne rend pas les armes pour Kylian Mbappé

Dans une interview accordée à Europe 1, Leonardo a défendu le bilan de Mauricio Pochettino, le confortant à son poste alors que des rumeurs sont sorties dans la presse ces dernières semaines concernant son avenir : "Son bilan ? Un an le 3 janvier. En un an : il arrive en janvier où on avait des problèmes sinon on n’aurait pas changé d’entraîneur. Lui-même a eu le Covid-19. C’était très dur. Il a passé deux mois pour récupérer. Lors du Trophée des champions il était K.-O. On s’organise. On élimine Barcelone, le Bayern. On perd contre City mais on était dans l’idée de la saison".

Leonardo vole au secours de Lionel Messi

"Après arrive l’été et on fait le mercato qu’on a fait. Il recommence la saison avec un effectif pas large mais très large ! Avec tout le monde à mettre dans le bon sens. C’est quelque chose de difficile. C’est normal d’avoir besoin d’un peu de temps pour donner aux joueurs ce sentiment d’être à l’aise. Et là on arrive en janvier et arrive une deuxième partie où on peut faire une saison incroyable et quelque chose d’inoubliable", a ajouté le directeur sportif brésilien.

PSG : Simons, Michut, Gassama... quel avenir pour les titis ?

Leonardo a également défendu Lionel Messi. L'Argentin n'a pas donné la pleine mesure de son talent lors de ses six premiers mois à Paris, mais le directeur sportif considère que l'Argentin est jugé trop durement : "Messi, c’est indiscutable. Si tu commences à discuter Messi c’est que tu n’as rien compris. Les génies ce n’est pas des joueurs comme moi,… Les génies comme Neymar et Mbappé c’est une question d’état d’esprit. Avec Mbappé il est impliqué dans 80 % de nos buts. On n’a pas pris Messi pour faire un show à chaque match mais pour être plus compétitif. Quand tu vas au Parc et que tu vois ça… Ce mercato estival était fabuleux. Ce n’est pas moi, c’est le club".

"Qui a dit que Messi doit courir 12 km par match ?"

"Mais tu as deux joueurs de 22 ans Hakimi et Donnarumma qui sont les meilleurs au monde. Et on a Navas aussi. L’un à 22 ans et l’autre 35. C’est le moment. Les deux étaient nommés dans les dix meilleurs gardiens. Après vous avez Nuno Mendes, Messi, Wijnaldum, Sergio Ramos… On a 45 points. Si on arrive à 48 points ce sera le troisième meilleur démarrage de l’histoire de la Ligue 1. On est 2e en Ligue des champions. On est dans les clous. Si on veut faire mieux c’est gagner tous les matchs. C’est ce qu’on veut faire", a ajouté le Brésilien.

L'article continue ci-dessous

"Qui a dit qu’il doit courir 12 km par match ? Barcelone a toujours joué avec la possession du ballon. Personne ne faisait 12 km. Il a non seulement joué 20 ans dans la même équipe mais 20 ans de la même manière. On n’a jamais sous-évalué la situation de Messi. Honnêtement on a fait Messi en trois jours. Même lui pensait rester à Barcelone. Et en trois jours il arrive à Paris. Il est donc même très bien par rapport à ce qui s’est passé dans sa vie qui était complètement inattendu. Et puis tout le monde marche sur un terrain. Même Idrissa Gueye qui fait 15 km par match marche à certains moments", a conclu Leonardo concernant Lionel Messi.

Autre sujet qui fait parler : le cas Sergio Ramos. Trop souvent blessé depuis son arrivée, l'Espagnol a seulement disputé deux matches, pour autant, cela n'inquiète pas Leonardo : "On a eu des surprises. Il a eu un claquage. Il a forcé un peu. Il a fait deux pas en arrière. Après 4-5 mois il arrive dans un moment où il est vraiment sur la bonne voie. Il a une présence, une personnalité qui seront importantes pour la seconde partie de saison qui est la partie décisive. L'équipe sera très compétitive à ce moment-là".