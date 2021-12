PSG : Leonardo ne rend pas les armes pour Kylian Mbappé

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. L'international français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain et sera donc libre d'annoncer son choix et de signer son prochain contrat dès le 1er janvier prochain. Si personne ne connaît le choix définitif de Kylian Mbappé, si tenté que ce dernier ait déjà pris sa décision définitive, tout le monde fera en sorte de le convaicnre de rejoindre son projet l'été prochain.

PSG : Ses objectifs, son rôle dans le vestiaire, sa progression... Kylian Mbappé se confie

Invité à la Sorbonne pour évoquer la gestion dans le monde du sport, Leonardo n'a pas échappé à certaines questions épineuses de la part des étudiants présents et notamment celle concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Si l'international français sera libre de signer avec le club de son choix d'ici quinze jours, le Brésilien n'a visiblement pas encore déposer les armes dans ce dossier : "Où en est le dossier Kylian Mbappé ? Kylian est formidable vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut... Ça, c’est clair. On va voir".

Leonardo ne sera pas actif cet hiver

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a également fait le point sur le mercato hivernal du club de la capitale et a ouvertement fermé les portes à des arrivées cet hiver : "Normalement, des équipes qui ont besoin de quelque chose en plus, ce qui n’est pas notre cas honnêtement, cherchent une opportunité plus qu’un gros investissement. (…) Le mercato fait rire de temps en temps. Tu as des choses planifiées et quand il commence, il se passe des choses que tu n’attendais pas".

PSG : Adeyemi était bien présent face à Monaco et pourrait donner une réponse à la fin du mois

Leonardo a défendu le projet global du Paris Saint-Germain, même si le club de la capitale n'a pas encore réussi à atteindre son objectif majeur, à savoir remporter la Ligue des champions : "Quand tu regardes notre effectif, tu te dis que ça fait rêver. On représente dans le monde quelque chose d'unique. Les gens parlent beaucoup mais personne n'a eu ce que l'on a depuis dix ans. Il manque certes le dernier coup et je pense qu'il va arriver... Il faut surpasser l'idée que tu n'as jamais gagné la Champions League. On doit faire un travail dans nos têtes. Je ne vois pas de limite".

Leonardo défend la structure du PSG

L'article continue ci-dessous

"C'est vrai qu'on n'a pas le palmarès de certaines équipes, mais on a la structure, la qualité et l'organisation. Paris est une ville particulière, par rapport à ce qu'elle représente. Il y a beaucoup de distraction, ça t'enlève un peu la concentration. On a quelque chose de rare. Il y a des clubs qui ont un fond d’investissement, ce n’est pas le vrai patron du club. Les décisions sont plus lentes. Nous on est rapide car on a une structure petite et rapide, ça nous aide. Sans ça, on n'avait pas Messi", a ajouté le Brésilien.

Enfin, le directeur sportif du PSG a évoqué le dossier Xavi Simons, en fin de contrat l'été prochain et annoncé sur le départ en fin de saison : "Il veut rester, et c’est normal qu’il veuille un projet sportif. (…) C’est difficile de lui donner, dire que demain ce sera ça, dans un mois ça, dans un an merveilleux. Impossible. Mais aujourd’hui, le règlement met le club dans une situation vulnérable.