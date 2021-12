PSG : Leonardo drague Mbappé, Rothen hallucine

"Kylian (Mbappé) est tellement à l’aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n’a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur. Cette année, il est encore plus fort. Les gens vont penser qu’on dit ça parce qu’on veut le prolonger, mais non. C’est au-delà de l’intérêt du club. Kylian est arrivé à une maturité incroyable". Tels sont les mots prononcés dimanche soir par Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, au sujet de son crack de 23 ans. Une sortie médiatique, une de plus, tressant des louanges à celui qui porte le club de la capitale sur ses épaules cette saison.



Kompany et ses joueurs victimes d'insultes racistes



Tout le monde le sait, nous voulons le garder le plus longtemps possible. C’est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat. Nous avons toujours eu un rapport très direct avec sa famille, que ça soit avec Fayza (sa mère, ndlr) ou avec Wilfrid (son père, ndlr). On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport", a ensuite expliqué le directeur sportif du PSG, reconnaissant quelques tensions. Des tensions qui résultent d'une volonté farouche de prolonger l'attaquant, qui pourrait être tenté de rejoindre, libre, le Real Madrid dans les prochains mois.



"Leonardo nous prend pour des cons"



C'est justement parce que ces tensions ont pu exister que Jérôme Rothen, ancien du Paris Saint-Germain aujourd'hui consultant pour RMC Sport, juge la prise de parole de Leonardo particulièrement culottée, pour ne pas dire déplacée. "Il raconte ce qu'il a envie de raconter, il nous prend pour des cons. (...) S'il y a bien quelqu'un qui est mal placé pour parler de Kylian Mbappé, c'est lui", a d'accord déclaré l'ancien international français, dans son émission Rothen S'enflamme.



"Lui qui a passé plus d'un an à avoir des relations tendues avec Mbappé et le clan Mbappé. Pour un joueur que tu veux absolument prolonger, ça laisse à désirer. Plutôt que de nous vendre du rêve et d'essayer de redorer ton image, parle nous des choses qui fâchent et sois un peu sincère avec les gens parce qu'aujourd'hui, tu es démasqué. (...) Il manque de sincérité sur Mbappé", a même ajouté Jérôme Rothen, irrité. Alors qu'un alléchant Real Madrid-PSG se profile en huitièmes de finale de Ligue des Champions, la situation de Kylian Mbappé risque de raviver quelques tensions...!