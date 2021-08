Lionel Messi et Neymar réunis à Ibiza

En vacances sur l’île espagnole, Lionel Messi a profité de son temps libre pour passer la soirée avec Neymar et d’autres joueurs du PSG.

C’est une photo que les supporters du PSG ou du FC Barcelone auraient certainement aimé voir du côté du Parc des Princes ou du Camp Nou. Malheureusement, c’est à Ibiza que Neymar et Lionel Messi ont été réunis.

Non pas pour signer avec le club local de l’île espagnole mais pour passer une soirée estivale comme l’été en réserve tant. Sans club depuis la fin de son contrat avec le Barça, Messi est en vacances et même prolongée puisqu’il ne peut reprendre l’entraînement tant que son contrat ne sera pas paragraphé avec les Blaugrana.

Un peu moins d’un moins après sa victoire en Copa America avec l’Argentine, le sextuple Ballon d’Or souffle donc et profite d’un repos bien mérité pour recharger les batteries et passer du temps en famille. Après avoir fait un crochet à Barcelone il y a quelques jours, Messi a depuis rejoint Ibiza où il a notamment retrouvé Luis Suarez, son ancien coéquipier au Barça et grand ami.

L’attaquant uruguayen n’est pas le seul footballeur à avoir croisé la route de Messi sur l’île espagnole. A l’occasion d’une soirée, l’Argentin a retrouvé Angel Di Maria et Leandro Paredes avec qui il a remporté la Copa America quelques semaines plus tôt. Beau joueur malgré la défaite en finale, Neymar était également de la partie, tout comme Marco Verratti, vainqueur de l’Euro 2020 avec l’Italie.

On ne sait pas s’il a été question de la possibilité de voir Messi porter le maillot du PSG avant son choix de rester au Barça mais cette soirée prouve bien que malgré la concurrence, l’antagonisme entre certains pays, l’amitié est au-dessus de tout. Pour les joueurs du PSG, cette escapade espagnole signe bientôt la fin des vacances.

Verratti, Neymar, Di Maria et Paredes devraient être de retour au centre d’entraînement du PSG dans les prochains jours afin de préparer au mieux la saison 2021-2022 qui se lance ce week-end pour le club parisien avec un déplacement à Troyes.