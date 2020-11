PSG-Leipzig : une victoire impérative pour rester maître de son destin

Si le PSG ne gagne pas mardi contre Leipzig, il se retrouvera au bord de l'élimination dès le phase de groupes de la Ligue des champions.

Quoi qu'il arrive, le PSG ne sera pas éliminé mardi après le match contre Leipzig. Mais tout autre résultat qu'une victoire mettrait le finaliste sortant de la dans une situation très délicate puisqu'il se retrouverait au bord de l'élimination dès la phase de groupes.

En cas de défaite face aux Allemands, Marquinhos et ses partenaires seraient alors dans l'obligation de remporter leurs deux derniers matches sur le terrain de , puis face à Basaksehir, sans être certains que cela suffise pour se qualifier.

Si Paris gagne ses trois derniers matches, il sera qualifié

Dans le pire des scénarios, si Manchester United s'impose contre Basaksehir, et que Paris perd également, le PSG verrait ses deux concurrents prendre six points d'avance. Il devrait non seulement gagner contre MU sur un meilleur score qu'au match aller (défaite 2-1), mais espérer que les Anglais perdent ensuite face à Leipzig. La roulette russe en quelque sorte. Cela serait moins périlleux si Basaksehir venait à réitérer un bon résultat contre MU mardi soir, mais cela resterait délicat malgré tout.

Un match nul du PSG n'arrangerait pas non plus les affaires de Thomas Tuchel et ses hommes puisque la problématique serait similaire. Il faudrait gagner impérativement les deux derniers matches en espérant que cela suffise, d'autant que Leipzig garderait de facto l'avantage dans les confrontations directes.

Le plus simple pour Paris serait donc de remporter le match de mardi. Il reviendrait a minima à hauteur de Leipzig et resterait maître de son destin dans un groupe où rien n'est joué. La meilleure équation est la suivante : si le PSG remporte ses trois derniers matches, il sera qualifié sans dépendre des autres résultats.