PSG, le tacle surprenant de Vitinha sur Kylian Mbappé

Le milieu de terrain du PSG, Vitinha, a fait une sortie surprenante sur Kylian Mbappé, lundi.

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois maintenant. Mais le nom de l’international français continue de circuler dans la capitale française. Entre son conflit avec le PSG et son début de saison mitigé, le Bondynois ne s’est vraiment pas fait oublier. Ses anciens coéquipiers gardent toujours des souvenirs de lui, à l’image de Vitinha qui est revenu sur le départ de Kylian Mbappé, ce lundi.

Vitinha ne regrette pas le départ de Kylian Mbappé

En juillet 2024, Kylian Mbappé rejoignait enfin le Real Madrid après plusieurs années d’attente. Un départ qui n’a pas manqué d’être houleux avec un temps de jeu réduit lors de la deuxième de saison. Après son arrivée dans la capitale espagnole, le capitaine des Bleus s’est engagé dans un litige financier avec le PSG.

En parallèle, l’ancien monégasque rencontrait des difficultés à s’adapter à son nouvel environnement. Mais depuis quelques semaines, Kylian Mbappé a enfin pris son envol, à l’image de son doublé contre Las Palmas, dimanche, pour ses 300e et 301e buts en carrière. Avec le regain de forme de l’ancien monégasque, difficile de ne pas penser au Paris Saint-Germain, à la traîne offensivement en Ligue des Champions avec 6 buts en 6 matchs.

Interrogé à ce sujet ce lundi, Vitinha estime que l’effectif actuel du PSG est bien capable de faire oublier l’impact de Kylian Mbappé sur le plan offensif. « Nous n’avons aucun problème à en parler. Kylian est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Nous savions que ce serait difficile. On ne peut pas le remplacer directement. Mais on le remplace par l’équipe. C’est ce que nous avons fait. Mais cela prend du temps. Je pense que nous sommes collectivement meilleurs et nous l’avons déjà montré. Parfois, les buts ne viennent pas, mais nous avons beaucoup d’excellents attaquants », déclare l’international portugais au micro du Times à deux jours du choc contre Manchester City.