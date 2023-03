PSG : Le père de Lionel Messi, Jorge, dément TROIS fausses histoires concernant son fils

Le père de Lionel Messi s'est insurgé sur les réseaux sociaux contre une série d'informations concernant son fils et sa situation au PSG.

Alors que l'avenir de Lionel Messi fait la une des journaux européens, l'Argentin n'ayant toujours pas prolongé son contrat avec le PSG qui arrive à son terme en juin prochain, l'attaquant du PSG a également fait parler de lui en France pour d'autres raisons. La spéculation est forte autour de l'Argentin, que ce soit sur son avenir, mais aussi sur ses faits et gestes.

Messi fait la une malgré lui

Les trois dernières actualités de Lionel Messi ont beaucoup fait parler. L'Argentin aurait notamment posé ses conditions pour prolonger au PSG, demandant un salaire proche de Kylian Mbappé, et le PSG aurait refusé ses demandes. Mais pire encore, Lionel Messi aurait quitté l'entraînement du Paris Saint-Germain mardi, selon les informations de RMC Sport.

L’Argentin aurait été "déçu" de ce que proposait Christophe Galtier, lequel aurait essayé de le retenir, en vain, d'après les informations de RMC Sport. En cause, l'exercice proposé par le technicien français qui incluait des courses pour les joueurs offensifs et des t

âches défensives. Jorge Messi est donc sorti du silence pour rétablir certaines vérités autour de son fils.

Jorge Messi a réagi sur Instagram aux affirmations selon lesquelles son fils aurait quitté l'entraînement tôt vendredi après s'être brouillé avec Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, ainsi qu'aux informations concernant son avenir dans la capitale française.

Jorge Messi nie en bloc

Le père de Lionel Messi a clairement exprimé ses sentiments à l'égard de ces informations. "Combien de temps vont-ils mentir ? Où sont les tests ? Ahhh qu'est-ce que c'est que cette histoire ? OK ! !!", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. "Pour beaucoup, que dire, je ne sais pas, je ne crois rien... Nous n'allons pas tolérer plus d'inventions pour gagner des adeptes", a-t-il ajouté.

On ne sait toujours pas où Messi jouera la saison prochaine. Galtier a affirmé que l'attaquant était heureux à Paris, tandis que le club saoudien Al-Hilal serait prêt à offrir à Lionel Messi un contrat énorme pour qu'il rejoigne le Moyen-Orient. Le journaliste Guillem Balague a exclu la possibilité d'un retour de Messi aux Newell's Old Boys et a déclaré que l'international argentin "veut continuer à jouer dans le football européen".

Le Paris Saint-Germain a été éliminé en huitième de finale lors de cinq des sept dernières éditions de la Ligue des champions de l'UEFA, soit au moins deux fois de plus que n'importe quelle autre équipe au cours de cette période. Le PSG sera de retour à la compétition ce dimanche contre Rennes au Parc des Princes, où une réception particulière pourrait attendre Lionel Messi.