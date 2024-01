PSG : Le onze de Luis Enrique avec une énorme surprise contre Brest

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a prévu une surprise dans son onze contre Brest dimanche soir.

Le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Brestois dimanche soir à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Leader du championnat, le PSG (43 pts) devra sortir le grand jeu face à une surprenante équipe brestoise qui pointe à la 3e place du classement avec 34 points. Et, Luis Enrique est prêt à revoir une nouvelle fois, la composition de son onze pour pouvoir déjouer les plans des Bretons.

Luis Enrique innove encore contre Brest

Luis Enrique a pris l’habitude de faire tourner son effectif à chaque match. Mais ces dernières semaines, le technicien espagnol a pu dégager une équipe-type de son effectif. Cependant, le PSG a été encore décimé par les blessures de Milan Skriniar et le départ à la CAN d’Achraf Hakimi qui est en lice pour les huitièmes de finale avec le Maroc. Ce qui a obligé Luis Enrique à revoir encore la composition de son équipe. Toutefois, l’ancien coach du Barça maintient toujours sa confiance à Gianluigi Donnarumma qui devrait, sauf surprise, être dans les buts contre Brest ce soir.

Encore un milieu de terrain dans la défense du PSG

La surprise de Luis Enrique se trouve surtout sur la ligne défensive. Malgré l’absence d’Achraf Hakimi, le technicien espagnol se passe toujours des services de Nordi Mukiélé, qui est la doublure du Marocain. Lors de la dernière journée contre Lens (victoire 2-0, ndlr), c’est le Warren Zaire-Emery qui avait été titularisé au poste d’arrière droit. Face à Brest ce dimanche, Luis Enrique devrait démarrer avec un autre milieu de terrain, en l’occurrence, Carlos Soler, sur le flanc droit de la défense. A gauche, Lucas Hernandez devrait tenir sa place autour de Marquinhos et Danilo Pereira qui devraient démarrer dans l’axe de la défense.

Luis Enrique renouvelle sa confiance à l’attaque

Dans l’entrejeu, Warren Zaire-Emery devrait retrouver son poste de prédilection, devant la défense. L’international français devrait être soutenu par Manuel Ugarte et Vitinha dans le trio du milieu de terrain. A son aise depuis quelques journées avec notamment un but contre Lens lors de la journée précédente, Bradley Barcola part titulaire ce soir également. En plus de l’attaquant français, Luis Enrique fait confiance à Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé pour l’animation offensive du PSG contre Brest.

La compo attendue du PSG contre Brest

Donnarumma - Soler, Marquinhos (cap), Pereira, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola