Brest, un joueur remet une couche sur Mbappé avant le match contre le PSG

Un joueur de Brest est revenu l’embrouille de Kylian Mbappé avec les supporters brestois en octobre dernier.

Le 29 octobre dernier lors de la 10e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé avait eu un accrochage avec les supporters du Stade Brestois. Alors qu’il avait marqué le but de la victoire du PSG (2-3), l’international français s’était tourné vers le public breton avec un geste de main qui leur indiquait de se taire. Ce qui avait déclenché des réactions partagées du côté des joueurs de Brest. Au moment de retrouver le PSG et Mbappé dimanche pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, Hugo Magnetti revient sur l’incident.

Hugo Magnetti n’est pas rancunier envers Mbappé

Hugo Magnetti fait partie des joueurs qui ont fustigé le geste de Kylian Mbappé en octobre dernier. Toutefois, le Français n’avait fait que réagir aux insultes du public brestois à l’endroit de son coéquipier et ami, Achraf Hakimi. Trois mois plus tard, Hugo Magnetti a déjà oublié l’incident. Le milieu de terrain français considère cela comme de l’histoire ancienne.

« Ouh là, c’est un grand mot ! On n’a pas besoin de faire la paix. Je pense que lui, il ne doit même pas calculer tout ça. Moi non plus, à vrai dire. On avait eu une brouille il y a deux, trois ans. C’est de l’histoire ancienne. Mais ce genre de choses, vous savez, ça arrive dans tous les matchs. Une parole, un petit geste… On veut mettre un petit coup pour montrer les muscles, mais il n’y a rien de méchant. Après, là, c’était Mbappé, donc ça fait beaucoup plus parler », déclare Hugo Magnetti dans les colonnes du Parisien, samedi.

Getty

« Il n’y avait rien de méchant dans ma déclaration »

Juste après le chambrage de Kylian Mbappé à l’endroit du public brestois, Hugo Magnetti avait promis une réaction sur le terrain au match retour. Interrogé sur ses propos ce samedi, le Français calme le jeu.

« Mes propos il y a trois mois ? Il n’y avait rien de méchant dans ma déclaration. C’était un peu à chaud après le match. On avait été touchés un peu par ce chambrage. Il n’y a pas mort d’homme. Après, ça fait partie du foot de défendre son club. (…) On peut toujours essayer d’en rajouter en termes d’intimidations, d’intox mais ce sont tellement des grands joueurs que ce n’est pas ça qui va les faire sortir de leur match. Nous, on veut les déstabiliser par notre jeu », ajoute Hugo Magnetti.