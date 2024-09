PSG, le nouveau point de chute surprenant d’un flop

C. Dagba

Un flop du PSG va rejoindre une destination étonnante, cet été.

Le mercato estival n’est pas encore totalement terminé. S’il est fermé en France depuis vendredi soir, le marché est toujours ouvert dans d’autres championnats. Et certaines écuries veulent bien en profiter pour piocher dans l’Hexagone notamment dans la capitale française. Ça tombe bien puisque le Paris Saint-Germain cherche toujours à se séparer de certains indésirables. L’un d’eux pourrait même rallier une destination inattendue dans les prochaines journées.

Le PSG a fait le ménage cet été

Le mercato estival a pris fin certes, mais les mouvements se poursuivent en France, notamment dans le sens des départs. Le PSG n’est pas moins concerné avec des indésirables toujours en instance de départ.

Le club s’est déjà séparé de plusieurs joueurs cet été comme Kylian Mbappé, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier, Sergio Rico, Xavi Simons, Renato Sanches, Ethan Mbappé, Cher Ndour, Gabriel Moscardo, Ilyes Housni, Juan Bernat, Manuel Ugarte, Carlos Soler ou encore Ismael Gharbi.

Cependant, certains indésirables sont toujours au PSG à l’instar de Milan Skriniar et de Danilo Pereira. Le premier a été réintégré au groupe alors que le second est proche de signer à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Mais quid d’un certain Colin Dagba ?

Colin Dagba dans le viseur de Beerschot

Formé au Paris Saint-Germain, Colin Dagba ne s’est jamais imposé dans la capitale. Ces dernières saisons, l’ancien international espoirs français a enchainé deux prêts successifs à Strasbourg (2022) et à l’AJ Auxerre (2023). Des prêts infructueux qui l’ont vu revenir au PSG encore cet été. Mais Colin Dagba a été remis sur le marché et a même rejoint le loft aux côtés des autres indésirables du club parisien. Toutefois, une nouvelle porte de sortie s’est offerte au latéral droit d’origine béninoise ces dernières heures.

Selon Le Parisien, Colin Dagba serait dans le viseur de Beerschot. A en croire le média, le club belge serait même déjà passé à l’attaque pour le joueur de 25 ans. En discussions avec le PSG, Beerschot souhaiterait enrôler le joueur avant la fermeture du mercato en Belgique, le 6 septembre. Une belle opportunité pour Colin Dagba qui pourrait relancer sa carrière avec l’actuel dernier de la Jupier Pro League.