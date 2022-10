PSG : le nouveau caprice de Kylian Mbappé

Après le match nul contre Reims samedi soir, le buteur du PSG s'est encore targué d'une sortie médiatique troublante, symbole d'un malaise présent.

Kylian Mbappé est contrarié. Il faut dire que c'est assez régulièrement le cas depuis le début de saison. Après avoir prolongé cet été au Paris Saint-Germain et avoir été placé au centre du projet du club de la capitale, le buteur français nourrit de grandes ambitions avec son club et sur le plan personnel. Sur le plan statistique, Kylian Mbappé a pourtant tout pour être heureux.

Mbappé ne digère pas son positionnement

Auteur de onze buts en douze matches, toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé est co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Neymar et Moffi, mais réalise surtout son meilleur début de saison sur le plan statistique depuis 2018. Oui mais voilà, quand Kylian Mbappé a un message à passer il le fait. Et celui du moment concerne son positionnement.

"Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici (en équipe de France, NDLR) par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent", avait déclaré l'international français après France-Autriche, il y a deux semaines.

Pas de sanction prévue

Un pavé dans la marre ? Pas vraiment. Kylian Mbappé a récidivé ce samedi soir après la rencontre face à Reims en publiant une story étrange sur son compte Instagram et qui risque de remettre le feu aux poudres. L'international français a posté une story dans laquelle il a posté deux hashtag #icicestparis et #pivotgang. Le second a bien évidemment énormément fait parler, à tel point que le buteur français a ensuite retiré sa story et ce n'est autre, encore une fois, qu'un message à l'encontre de sa direction.

Le Parisien annonce que Kylian Mbappé est "très remonté contre son positionnement" depuis le début de la saison et donc contre ses dirigeants qui n'ont pas fait venir un attaquant capable de jouer en pivot. L'international français est très insistant concernant ce "problème, mais selon le quotidien francilien, les dirigeants du club de la capitale préfèrent positiver avant le choc contre Benfica demain soir.

Aucune sanction n'est à prévoir pour la sortie embarrassante de Kylian Mbappé, comme est en mesure de le confirmer également L'Equipe. D'après le quotidien sportif au sein du club de la capitale, on convient "qu'aujourd'hui Kylian est le seul joueur de l'effectif qui ne joue pas à son poste avec Danilo Pereira". Les sorties médiatiques de Kylian Mbappé semblent donc payés leurs fruits et trottent dans la tête des dirigeants parisiens qui doivent certainement déjà plancher sur une solution pour améliorer cette situation.