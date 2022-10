Lizarazu dévoile le pire joueur du PSG

L'ancien défenseur du PSG évoque les performances moyennes du club francilien.

Pour Bixente Lizarazu, il va même rapidement falloir trouver les solutions à certains problèmes au PSG, un club qui a rendu une copie très moyenne face à Reims samedi soir en Ligue 1.

Présent ce dimanche sur le plateau de l’émission Téléfoot pour évoquer le cas du PSG, "Liza" estime que les joueurs de Galtier ne savent pas gérer le côté mental des rencontres. « C’est une équipe qui ne sait pas bien gérer son émotion, qui ne sait pas gérer la frustration, qui ne sait pas gérer un match qui tourne mal, un match où il y a de l’agressivité en face. C’est facile de les faire disjoncter je trouve, le Paris Saint-Germain. Je pense qu’il faut qu’ils travaillent là-dessus parce que ce n’est pas la première fois que ça arrive. »

« Quand ils dominent les matchs, quand ils sont largement au-dessus (ça va), mais quand ils sont un peu contestés, souvent ils se comportent comme ça. Donc ils doivent travailler clairement là-dessus. » Voilà pour l’analyse générale, mais Bixente Lizarazu ne s’est pas arrêté-là.

Le Basque a ensuite jugé la défense et a désigné un coupable : « Oui, il y a un vrai problème. Un problème individuel. Marquinhos n’a plus son rendement habituel. Et puis je pense qu’il y a aussi un problème de système. Marquinhos, en libéro de la défense, passe son temps à aller à gauche, à droite, pour couvrir. Il écope de partout, il est tout le temps en retard. Sergio Ramos, on voit bien que dans ses interventions, il n’est pas serein. Il n’y va pas à fond, il n’a pas retrouvé son meilleur niveau. »