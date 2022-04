PSG : le CUP fait bande à part, le vestiaire désabusé

Il y a des soirées qui marquent plus que d'autres. Celle de samedi soir, au Parc des Princes, devrait être de celles-ci. D'abord, parce que Paris s'est adjugé un 10e titre de Champion de France grâce à son match nul obtenu contre Lens (1-1). Surtout, parce que cet exploit réalisé l'a été dans des circonstances très particulières... Pour ne pas dire irrationnelles.

Et soudain, le CUP s'en est allé...

En effet, l'ambiance a été particulièrement pesante, samedi, porte d'Auteuil, où le Parc des Princes a de nouveau été le théâtre tragique d'une fracture entre les joueurs du club et leurs Ultras. "Nous invitions tous les supporters parisiens à venir fêter le titre à nos côtés devant le virage Auteuil dès la 75e minute si le score nous est favorable. Nous sortirons alors de la tribune pour nous rassembler devant le virage Auteuil pour fêter la fin d'une saison au cours de laquelle SEULS LES SUPPORTERS ONT ÉTÉ À LA HAUTEUR !", avait prévenu le Collectif Ultras Paris dans un communiqué annonçant clairement la couleur... Drôle d'ambiance.



PSG – Lens (1-1), Paris sacré sans briller

Et puisque le CUP joint toujours les paroles aux actes, c'est bien face à une tribune vidée de sa ferveur que Kylian Mbappé et ses partenaires ont "célébré" le titre. Et l'atmosphère pesante de la grève des supporters n'a pas aidé à faire dans la démonstration... Quelques bras levés par les joueurs, quelques accolades pour se congratuler entre coéquipiers, avant de filer aux vestiaires. À 1h du matin, seul un joueur était encore présent dans les travées du Parc des Princes. Preuve que la soirée en petit comité n'a guère été des plus animées.

Une gronde qui agace le vestiaire

Après le match, les déclarations de certains joueurs importants témoignaient de l'incompréhension générale du vestiaire parisien face à la gronde de son public, jugée démesurée. Marco Verratti a notamment dégoupillé. "Les supporters, je ne comprends pas. On y met du coeur. Le dixième titre en plus, beaucoup de gens croient encore en nous. Nous aussi on aimerait tout gagner. Madrid, d'accord, mais il faut passer à autre chose. Il n'y a qu'un club qui gagne la Champion's League, j'espère qu'un jour on y arrivera", a ainsi confié l'Italien au micro de Canal+ Décalé, déçu du comportement de son public samedi soir.



Mbappé : "Personne ne gâche mon plaisir !"

Une déception qui fait écho à celles de Neymar et Kylian Mbappé, lesquels se sont chargés de s'en prendre aux ultras parisiens. "C'était surréaliste de voir les fans partir des tribunes... Les sifflets ? Ils vont se lasser de me siffler parce qu'il me reste encore trois ans sur mon contrat", a lâché l'international brésilien au micro d'ESPN, tandis que l'attaquant français s'est montré plus hermétique, taclant indirectement le CUP. "Personne ne gâche mon plaisir. On fait beaucoup de sacrifices et on veut laisser notre nom dans l’histoire (...) Ce n'est pas parce qu'une minorité des supporters est partie... Ils ne représentent pas l'ensemble du club. Le stade était rempli et on était contents. On les a remerciés (...) Ils veulent fêtent, ils fêtent. Ils ne veulent pas, ils ne fêtent pas. Ils ont été déçus, on les comprend parfaitement. Mais ça fait quand même un mois que c'est passé", a pour sa part confié le natif de Bondy.