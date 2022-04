Mbappé : "Personne ne gâche mon plaisir !"

Le PSG a été couronné champion de France pour la 10e fois de son histoire ce samedi. Un sacre que les fans de l’équipe ont choisi de célébrer à part en dehors de l’enceinte et sans les joueurs. Toujours remontés contre la direction, ils ont suscité la déception de certains cadres de l’équipe, tels que Marquinhos et Marco Verratti. En revanche, Kylian Mbappé n’a pas semblé être très touché par leurs bouderies. Après la partie, en zone mixte, il a assuré que ce triomphe avait une aussi belle saveur que les précéedents pour lui.

Vous êtes sacrés dans une drôle d’ambiance ?

On est champions de France. C’est le plus important. C’est la 10e fois et on était très contents dans le vestiaire. C'est sûr qu'il manquait la Coupe pour de plus grandes festivités. On a fêté ça entre nous. On a su se mettre à l’abri très tôt dans la saison et on n’a jamais été inquiétés par un quelconque concurrent. On est donc très content.

Ça ne gâche pas un peu votre plaisir ?

Non. Personne ne gâche mon plaisir. On fait beaucoup de sacrifices et on veut laisser notre nom dans l’histoire. Il y a toujours des circonstances dans une saison et ça en fait partie aujourd’hui. Personnellement, ça ne m’atteint pas. Moi j’étais très content de gagner. Mais le public était là (...) Ce n'est pas parce qu'une minorité des supporters est partie... Ils ne représentent pas l'ensemble du club. Le stade était rempli et on était contents. On les a remerciés.

Vous êtes déçus que les supporters ne partagent pas ce titre ?

Moi non. Peut-être qu'il faut demander à d'autres joueurs. Moi je m'adapte. Ils veulent fêtent, ils fêtent. Ils ne veulent pas, ils ne fêtent pas. Ils ont été déçus, on les comprend parfaitement. Mais ça fait quand même un mois que c'est passé. Le message est passé. Le club l'a compris et les joueurs aussi. C'est eux qui décident. On est personne pour les obliger à venir fêter. Nous, on a gagné et on est contents.

🎙️ Kylian #Mbappé persiste et signe : les bouderies des Ultras du #PSG ne l'atteignent pas. 👊 pic.twitter.com/671hRhXbeM — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 23, 2022

Il a quelle saveur ce titre alors ?

Très bonne saveur, à la fois sur le plan collectif et personnel. Pour moi, c’est son mon 5e et pour le club c’est le 10e. Et pour le groupe, c’est un titre. On gagne aussi notre premier titre de la saison. Ce n’est pas à négliger. On est très content.

Est-ce que vous appréciez de jouer en 3-5-2 ?

Je ne sais pas. C’est une question d’organisation. Plus une question pour le coach. Moi, je m’adapte à tous les schémas. Ça met certains joueurs dans les meilleures conditions.

Après ce titre, votre décision est prise pour le futur ?

Non, rien n’a changé. Je n’ai rien de plus à dire.

Est-ce votre dernier titre de champion de France ?

Peut-être que je resterai et on n'en gagnera pas (rires). Non, il faut déjà savourer celui-là. La vérité c'est que j'aurais jamais pensé gagner autant. Je savoure car c'est beaucoup de travail.

Le brassard de capitaine pourrait-il changer ta position ?

Un brassard, ça ne se demande pas. Ce sont des choses qui viennent naturellement. Marquinhos est un très bon capitaine. Et pour lui, c’est un peu irrespectueux d’en parler. Il a un long contrat ici et il va rester de longues années ici. Il faut le soutenir.

Propos recueillis par Marc Mechenoua au Parc des Princes