PSG, le clan Mbappé enrage contre Luis Enrique

Le clan Mbappé est remonté contre Luis Enrique après la nouvelle polémique entre les deux hommes.

Luis Enrique et Kylian Mbappé en ont l’habitude désormais. Les deux hommes sont toujours à la une de l’actualité après les matchs du PSG depuis plus d’un mois. Malgré le prestige du Classique entre l’OM et le PSG, le choc a bien été relégué au second plan au profit de Luis Enrique et Kylian Mbappé. Une nouvelle polémique qui va même loin avec l’entourage du joueur qui s’y met également.

Mbappé mécontent ? Luis Enrique s’en fiche

Depuis que Kylian Mbappé a informé le PSG de son intention de partir en fin de saison, il n’est plus le même joueur aux yeux de Luis Enrique. Le technicien espagnol ne s’appuie plus sur le Bondynois et ne le fait plus jouer l’intégralité des rencontres en Ligue 1 notamment. Ce n’est d’ailleurs que lors de la victoire 6-2 contre Montpellier que Mbappé a fait 90 minutes sur le terrain. L’entraineur parisien a récidivé lors du Classique contre l’OM et s’est même lassé de devoir se justifier à chaque fois.

« Mbappé déçu de sortir ? Pourquoi déçu ? Chaque semaine, je dis la même chose à son sujet. C’est fatigant à force. Je suis le coach et je vais prendre les décisions jusqu’à mon dernier jour à Paris. J’essaye de trouver la meilleure solution pour le club. Peut-être que je me trompe. Vous étiez d’accord avec moi ? Ah oui ? Mais si vous ne l’êtes pas, je m’en fiche », a lâché Luis Enrique au micro de Prime Video en fin de match.

Le clan Mbappé furieux contre Luis Enrique

Cependant, Kylian Mbappé a bien montré son mécontentement cette fois-ci. D’abord, la moue du joueur qui est rentré directement aux vestiaires à sa sortie laissait entrevoir son agacement. Ensuite, la publication iconique du Tricolore sur Instagram juste confirmait la cassure avec Luis Enrique. Et ce lundi, c’est l’entourage du Bondynois qui en a remis une couche.

En effet, le journal L’Equipe révèle que le clan Mbappé n’a pas particulièrement apprécié le remplacement du joueur à l’heure de jeu contre l’OM. D’après le quotidien français, l’entourage du joueur considère même cela comme un manque de respect à Kylian Mbappé d’autant plus que ce dernier disputait son dernier Classique.