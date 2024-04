OM - PSG : Un journaliste tacle Mbappé

Un journaliste a tenu des propos durs à l’encontre de Kylian Mbappé, lundi.

Il est pratiquement impossible qu’une semaine se termine sans que Kylian Mbappé ne soit impliqué dans une nouvelle polémique au PSG. Et cela a démarré depuis que le capitaine de l’Equipe de France a informé le club de son intention de partir en fin de saison. Ces polémiques résultent notamment du nouveau traitement qui lui est réservé par Luis Enrique depuis l’annonce de départ. Alors qu’il a montré son mécontentement après son dernier remplacement contre l’OM, Mbappé prend cher des mains de plusieurs consultants dont Nabil Djellit.

Luis Enrique agacé par les questions sur Mbappé

C’est à priori le match le plus attendu en Ligue 1 à chaque saison. Et, il a tenu ses promesses dimanche avec une victoire du PSG contre l’OM (0-2). Mais le Classique est relégué au second plan depuis le coup de sifflet final. Au contraire, c’est plutôt un fait de jeu censé être banal qui fait le plus parler. Il s’agit bel et bien du remplacement de Kylian Mbappé peu après l’heure de jeu. Une sortie que Luis Enrique a expliquée au terme du match avec agacement.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Mbappé déçu de sortir ? Pourquoi déçu ? Chaque semaine, je dis la même chose à son sujet. C’est fatigant à force. Je suis le coach et je vais prendre les décisions jusqu’à mon dernier jour à Paris. J’essaye de trouver la meilleure solution pour le club. Peut-être que je me trompe. Vous étiez d’accord avec moi ? Ah oui ? Mais si vous ne l’êtes pas, je m’en fiche », déclarait le coach du PSG au micro de Prime Video.

Nabil Djellit trouve Mbappé égoïste

Par ailleurs, si cette action fait le plus parler, c’est parce qu’elle devient un peu trop répétitive. Depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ au club, il n’a joué l’intégralité d’une rencontre de Ligue 1 qu’une seule fois (contre Montpellier, victoire du PSG 2-6). Sorti face à Marseille, Mbappé n’a pas caché son mécontentement. Juste après le coup de sifflet final, l’international français s’est fendu d’un post énigmatique sur son compte Instagram.

L’on aperçoit notamment une photo du joueur, de dos, brassard en main et quittant le Vélodrome avec la tête baissée. Une publication qui s’ajoute au fait qu’il est rentré directement dans les vestiaires à sa sortie et qui suffit à Nabil Djellit pour qualifier Mbappé d’égoïste. « Mbappé ce qui l’intéresse, c’est Mbappé. Le classique, c’est un faux choc pour lui. Il connaît l’écart… Il est fidèle à lui-même. Aucune surprise dans sa com. Après chacun apprécie comme il veut… », peste le journaliste de l’Equipe et consultant sur Canal+ sur X, ex-Twitter.