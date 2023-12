Qatari Sports Investment a cédé une participation minoritaire dans le PSG à un groupe américain, qui l'aidera dans les opérations et l'immobilier.

QSI a vendu une part de 12,5 % du PSG à une société d'investissement américaine, qualifiant l'accord de "partenariat stratégique historique" dans un communiqué du club. Arctos Partners, le groupe d'investisseurs, a accepté de développer les activités du club et participera à la rénovation du stade et du terrain d'entraînement.

Leur accord, dont le prix exact n'a pas encore été annoncé, valorise le club à plus de 4 milliards d'euros, selon The Athletic. QSI a acheté le club pour 70 millions d'euros (60 millions de livres/75 millions de dollars) en 2011. Ce même rapport précise que le groupe d'investissement n'aura aucune influence sur le terrain et ne prévoit pas d'acquérir une participation majoritaire.

L'article continue ci-dessous

Le président de QSI, Nasser Al-Khelaifi, a salué l'accord dans un communiqué officiel : "Arctos est un partenaire fantastique pour nous aider à atteindre nos objectifs, en apportant une expertise stratégique, des idées et de l'innovation à notre entreprise, tout en fournissant des investissements et de nouvelles relations pour soutenir nos objectifs footballistiques et sportifs. Depuis le premier jour, ils croient passionnément en notre projet, notre plan et notre vision pour le Club - et nous sommes fiers qu'ils fassent partie de notre famille. Aujourd'hui est une étape importante dans l'histoire du Paris Saint Germain, qui contribuera grandement à la poursuite du succès et de la croissance de notre grand club".

Arctos a beaucoup investi dans les marques sportives ces dernières années. Ils possèdent des parts dans plus de 30 organisations, y compris une participation dans Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool, et dans les Dodgers de Los Angeles de la MLB. Ils détiennent également une participation minoritaire dans le constructeur de voitures de luxe Aston Martin.