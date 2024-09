PSG, la sortie hallucinante de Luis Enrique sur Barcola et Kang-in

Après le match contre le Stade Rennais, vendredi soir, Luis Enrique a fait des déclarations incroyables sur ses deux buteurs.

Le Paris Saint-Germain recevait le Stade Rennais, vendredi soir, au Parc des Princes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. A l’issue du choc, c’est le club francilien, qui s’en était sorti vainqueur avec une victoire 3-1 grâce à ses deux internationaux français et sud-coréen, Bradley Barcola et Lee Kang-in.

Lucho salue la polyvalence de Kang-in

Se disant « très satisfait du match » contre le club breton, Luis Enrique n’a pas manqué de jeter des fleurs à ses hommes forts de la soirée. Lee Kang-in, positionné en tant que faux 9, a livré une rencontre impeccable, selon son entraîneur. L’Asturien s’est réjoui de la polyvalence de l’ancien milieu offensif de Majorque et Valence, qui a marqué le deuxième but parisien contre Rennes.

« C’est un joueur tellement polyvalent. Avec une qualité incroyable pour notre football : il ne perd pas le ballon, malgré la pression. Il a joué faux numéro 9 mais avec beaucoup de libertés. Il a été exceptionnel. Il a pu marquer un but à la manière d’un attaquant intelligent, en prenant le rebond. Il a fait un grand match. Il a la capacité de passer, de tirer. Je suis ravi de ce match très complet », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse à propos du Sud-coréen.

Barcola, le meilleur joueur du PSG

En grande confiance depuis le début de la saison, Bradley Barcola a une fois encore prouvé ce vendredi soir que le Paris Saint-Germain et ses supporters peuvent compter sur lui. Face à Rennes, l’ancien joueur de l’OL a livré une copie sans tâche, marquant un doublé (30e et 68e) pour mettre Paris en confiance avant la deuxième sortie européenne, notamment contre Arsenal, mardi prochain. Luis Enrique voit l’ancien Gone comme le meilleur joueur de son effectif depuis le début de la saison.

« Cite-moi un joueur qui joue bien tous les matches. Juste un. C’est très ennuyeux de parler de ça. Surtout avec un joueur si jeune. Personne ne joue bien tous les matches. Encore moins un joueur de 21 ans. Aujourd’hui, c’est Dieu, hier, c’était le Diable. Je demande un peu plus de mesure. Ce sujet m’ennuie », a ajouté l’ancien coach du Barça.

Par ailleurs, Lucho ne cesse de s’enflammer pour Joao Neves, qui fait une progression salutaire. « Où s’arrêtera la progression de Joao Neves ? On ne le sait pas encore. Il n’a que 20 ans. Il profite pour l’heure du football au plus haut niveau. Avec une grande qualité pour manier le jeu, presser, récupérer les ballons. Il a été superbe aujourd’hui. C’est un plaisir d’avoir des joueurs de ce niveau et avec cette mentalité », a-t-il poursuivi. Les joueurs apprécieront.