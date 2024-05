PSG : ''La saison de trop'', Lizarazu tacle Mbappé

Bixente Lizarazu a taclé dimanche, Kylian Mbappé avant son départ du PSG.

Kylian Mbappé ne sera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le capitaine de l’Equipe de France a disputé son 368e et dernier match sous le maillot parisien lors de la finale de Coupe de France contre l’OL, samedi. S’il va quitter la France dans quelques semaines, le natif de Bondy n’est toujours pas épargné par les critiques et les tacles dans les médias.

Kylian Mbappé refuse de révéler l’identité de son prochain club

Un dernier trophée et puis s’en va. Kylian Mbappé a remporté son dernier titre avec le PSG samedi avec le sacre en Coupe de France. A présent, le Bondynois devrait rejoindre son nouveau club après la fin de son contrat avec Paris, le 1er juin. Alors que le Real Madrid est le grand favori pour l’accueillir, le capitaine de l’Equipe de France continue d’entretenir le flou sur sa prochaine destination.

« J’annoncerai mon club en temps et en heures. Je pense que je le ferai dans quelques jours. (…) Il y a encore quelques détails. Le plus important était de bien finir ici, peu importe tout ce qu’il s’est passé », a-t-il confié après le match contre l’OL.

Bixente Lizarazu aurait voulu qu’il parte plus tôt

Par ailleurs, malgré le sacre en Coupe de France, ce n’est la fin d’aventure qu’avait imaginée Kylian Mbappé. L’ancien monégasque a notamment été impliqué dans des conflits internes et ne serait pas en bons termes avec la direction et surtout, le président, Nasser Al-Khelaïfi. Des scandales qu’il aurait pu éviter en quittant le PSG plus tôt. C’est ce que pense Bixente Lizarazu qui estime que Kylian Mbappé n’avait pas besoin de cette dernière saison à Paris.

« C’était peut-être la saison de trop. Elle n’était pas forcément utile celle-là. Je pense qu’il avait vraiment besoin d’un nouvel élan et de partir dans un nouveau club », lâche l’ex-international français au micro de TF1 avant de confirmer ensuite l’identité du prochain club de Mbappé. « Au Real Madrid. Puisqu’il ne veut pas l’annoncer, je l’annonce. Je plaisante (rires) », conclut Lizarazu avec humour.