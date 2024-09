PSG, la réponse ferme de Luis Enrique à Michel Platini

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a répondu vendredi à la proposition de Michel Platini pour rendre le football plus attrayant.

Le Paris Saint-Germain affronte le Stade de Reims, samedi, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. C’est en marge de cette rencontre que Luis Enrique était présent en conférence de presse, ce vendredi. L’occasion pour le technicien espagnol de revenir sur les récents propos de Michel Platini sur l’évolution du football.

Luis Enrique est ouvert à la proposition de Michel Platini

Le football évolue et ses règles également. Légende du football français et mondial, retraité depuis 1987, Michel Platini a eu l’occasion de constater l’évolution du ballon rond au fil des décennies. Un jeu qui a changé et qui est devenu moins séduisant à ses yeux. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC jeudi, l’ancien président de l’UEFA a suggéré de réduire le nombre de joueurs (de 11 à 10) afin de rendre le football plus attrayant. Une proposition lunaire qui ne dérange particulièrement pas Luis Enrique.

« Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à cela. Il y a beaucoup d'options qui peuvent améliorer notre sport. Si Michel Platini l'a dit, il y a certainement une réflexion. Je suis ouvert aux situations qui peuvent améliorer le foot. Si peu de joueurs sur un si grand terrain, ça peut être intéressant. Aux JO, j'ai découvert le rugby à 7 et le basket 3x3. Je ne peux pas me prononcer à ce sujet mais je suis ouvert à toutes choses qui peuvent améliorer notre sport », a fait savoir l’entraineur du PSG face aux médias.

Luis Enrique balaye l’hypothèse d’une grève contre le calendrier

La sortie de Michel Platini intervient dans un contexte de tumultes entre les joueurs et les instances du football, dont l’UEFA. Ces derniers jours, plusieurs footballeurs dont Rodri, Dani Carvajal ou encore Jules Koundé ont fait planer la menacer d’une grève de matchs. Cela, en raison de l’enchainement des rencontres dû notamment aux nouvelles versions de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde des clubs.

Mais alors qu’il se plaint du rapprochement entre le match du PSG contre Gérone mercredi (1-0) et celui face à Reims, ce samedi, Luis Enrique annonce que les joueurs devront s’adapter au nouveau calendrier de matchs. « Nous avons la chance que notre championnat ait deux équipes en moins, donc quatre matchs en moins. Le championnat français est différent. Il faut s'adapter aux exigences du club. Je n'ai pas grand-chose à dire. On va devoir s'adapter au calendrier », a confié l’ancien sélectionneur de l’Espagne.