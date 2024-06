PSG, la réponse cinglante de Lucas Beraldo à ses détracteurs au Brésil

Le défenseur du PSG, Lucas Beraldo, a répondu lundi, à ses détracteurs au Brésil.

Arrivé au Paris Saint-Germain cet hiver, Lucas Beraldo a rapidement pris des galons sous les ordres de Luis Enrique. Profitant des nombreuses blessures en défense (Kimpembe, Mendes, Skriniar, Hernandez), le jeune défenseur brésilien a disputé 24 matchs dont 21 titularisations en une demi-saison. Mais s’il a la confiance de Luis Enrique, Lucas Beraldo ne fait pas l’unanimité au Brésil où il essuie d’ailleurs assez de critiques ces dernières semaines. Des critiques auxquelles a répondu l’ancien défenseur de Sao Paulo, ce lundi.

Lucas Beraldo répond cash à ses détracteurs

Les prestations de Lucas Beraldo au PSG cette saison lui ont ouvert les portes de la sélection brésilienne. Le défenseur auriverde est d’ailleurs convoqué avec le Brésil pour la Copa América, qui débute dans deux jours (20 juin). Mais l’ancien de Sao Paulo n’a pas été assez convaincants lors de ses trois apparitions avec la Seleção. Ce qui a provoqué des critiques à son encontre au pays avec beaucoup qui remettent en doute sa place dans la défense auriverde. Mais pour Lucas Beraldo, c’est tout à fait normal qu’il ait encore une marge de progression.

« Avec le temps, j’acquiers de l’expérience. C’est une nouvelle langue, une nouvelle culture, et il est normal que je mûrisse un peu plus. Sortir de chez soi, de sa zone de confort, fait mûrir plus rapidement. Vous dites que c’est peut-être une surprise que je sois titulaire, mais je me suis préparé depuis toujours à vivre ce moment. Je savais que l’occasion ne se présenterait qu’une fois et que je devais la saisir dans tous les sens, c’est ce que j’ai fait au PSG et avec l’équipe nationale », a déclaré le Brésilien en conférence de presse.

Beraldo ne tire pas avantage de son association avec Marquinhos

Lucas Beraldo est bien entouré en sélection. S’il a retrouvé son ancien entraineur, Dorival, le Brésilien a aussi la chance d’évoluer aux côtés de son capitaine en club, Marquinhos. Certains de ses détracteurs pensent même que le fait qu’il joue avec ce dernier au PSG penche en sa faveur avec le Brésil. Mais la réalité est tout autre d’après l’international auriverde.

« Tout est ouvert, il (Dorival, ndlr) a une semaine pour décider de l’équipe qui débutera. Je ne pense pas avoir un avantage en jouant avec Marquinhos, nous devons lui montrer chaque jour que nous le méritons dans une concurrence saine. Ce n’est pas parce que je connais mieux Marquinhos, c’est en le montrant sur le terrain. Je ne tarderai pas à apprendre tout ce que Dorival veut que nous sachions. Ce n’est en un rassemblement que je vais apprendre tout ce qu’il veut. Quand j’en saurai un peu plus, je pourrai même aider les coéquipiers qui sont avec nous. Nous avons encaissé trois buts et nous avons une semaine pour travailler sur les détails afin que cela ne se reproduise pas dans la compétition », a expliqué Lucas Beraldo.