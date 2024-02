PSG, la réaction surprenante du vestiaire à la décision de Mbappé

Le vestiaire du PSG a réagi vendredi à la décision de Kylian Mbappé de quitter le club en fin de saison.

On s’approche enfin du dénouement de ce long feuilleton entre Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid. Même si rien n’est encore acté officiellement avec le club madrilène, le PSG, lui, est sûr de perdre le Français au terme de cette saison. Le champion du monde 2018 l’a annoncé en personne à la direction jeudi comme l’ont révélé L’Equipe et RMC Sport. Un nouvel épisode de ce feuilleton qui suscite diverses réactions depuis y compris celle du vestiaire du PSG ce vendredi.

Luis Enrique évite le sujet Mbappé

Kylian Mbappé et le PSG n’ont toujours pas fait une annonce officielle mais cela ne change pas pour autant la situation. L’international français ne sera pas Parisien la saison prochaine. Il n’a pas encore réagi certes mais sa décision suscite des réactions un peu partout que ce soit en France avec Luis Enrique, en Angleterre avec Mikel Arteta ou encore en Espagne avec Xavi Hernandez. Le premier cité, entraineur du PSG cette saison, a décidé de ne pas se prononcer tant que les parties impliquées dans le dossier ne l’auront pas fait.

« Est-ce que ça change quelque chose au projet ? Non, je n'ai aucune information à vous donner. Je vais essayer de terminer sur ce sujet. Jusqu'à ce que les parties impliquées se prononceront, je ne commenterai pas. Je suis l'entraîneur. Je parlerai quand les parties parleront. On va continuer à travailler. L'équipe est au-dessus de tout le monde, c'est notre message. Le club est au-dessus de toute individualité », a lâché Luis Enrique en conférence de presse cet après-midi. Mais les déclarations de l’entraineur ne s’aligneraient pas totalement avec la réaction des joueurs.

Le vestiaire du PSG est informé du départ de Mbappé

En effet, RMC révèle cet après-midi que Kylian Mbappé a informé ses coéquipiers de son départ en fin de saison. Cela s’est fait dans la matinée de ce vendredi avant l’entrainement en prélude au déplacement à Nantes samedi. A en croire le média, l’ensemble du groupe était présent et suivi la prise de parole de Mbappé qui n’a pas duré longtemps.

RMC précise que le vestiaire, qui n’aurait pas été surpris, a bien accueilli la nouvelle du départ de son meilleur joueur. Par ailleurs, une communication conjointe du PSG et de Mbappé est attendue prochainement mais il n’y a pas encore de date fixe, à en croire la même source. Pour le moment, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont concentrés sur le match contre Nantes où une victoire rapprocherait le natif de Bondy d’un dernier sacre en Ligue 1.