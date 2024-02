Kylian Mbappé au Barça ? La réponse cash de Xavi

L’entraineur du Barça, Xavi a réagi à une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé au club, vendredi.

C’est la grande nouvelle du football français et européen ces dernières heures. Kylian Mbappé va bien quitter le PSG en fin de saison. L’international français a communiqué sa décision à la direction parisienne jeudi comme l’a révélé le journal, L’Equipe. Cette information a ouvert le débat à toutes les possibilités pour sa prochaine destination dont le Barça. Une probabilité à laquelle Xavi a répondu ce vendredi.

Xavi maintient le flou sur la situation de Frenkie De Jong

En prélude à la rencontre contre le Celta Vigo comptant pour la 25e journée de Liga, l’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, était en conférence de presse ce vendredi. Le technicien a été plus sollicité sur les mouvements au sein du club dont un éventuel départ de Frenkie De Jong en fin de saison.

Un dossier sur lequel le champion du monde 2018 a préféré botter en touche. « Frenkie est un joueur très important et il est à l'aise au club. Ce n'est pas le moment d'en parler. Il reste quatre mois avant la fin de la saison et nous ne parlons pas de départs. Nous pensons à la Liga et à la Ligue des Champions », a lancé Xavi.

Mbappé au Barça ? Xavi a d’autres priorités

A l’instar de Mikel Arteta (Arsenal), Xavi Hernandez a également été interrogé sur Kylian Mbappé. L’international français quittera le PSG en fin de saison mais n’a encore signé officiellement avec aucune autre écurie. Ce qui laisse peut-être une chance au Barça ? La réponse de Xavi est sans équivoque.

« Ne m'en demandez pas plus sur Mbappé, je pense que je ne devrais pas parler. Je n'ai pas grand-chose à dire. Ce qui est officialisé, c'est que Mbappé s'en va, mais notre situation est différente. Il faut bien finir la saison, nous avons la Ligue des Champions. Je ne peux pas vous répondre », a confié l’entraineur du Barça qui ne sera plus sur le banc du club la saison prochaine.