PSG : La réponse cinglante de Luis Enrique à la presse sur Mbappé

L’entraineur du PSG, Luis Enrique s’est encore emporté contre la presse vendredi pour une question sur Kylian Mbappé.

C’est confirmé pour de bon, Kylian Mbappé va bien quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Il y a moins de 24h, L’Equipe révélait que le Français avait enfin communiqué sa décision à Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, Mbappé ne s’est pas encore prononcé officiellement mais s’il y a bien une personne qui n’échappera pas aux questions sur lui, c’est Luis Enrique. L’entraineur technicien espagnol a d’ailleurs lâché une réponse cinglante face à la presse ce vendredi sur la situation du joueur.

Luis Enrique confiant pour Nantes – PSG

Deux jours après la victoire du PSG contre la Real Sociedad en 8es de finale de la Ligue des Champions, le club parisien se prépare à affronter Nantes samedi à La Beaujoire. C’est en prélude à cette rencontre de la 22e journée de Ligue 1 que Luis Enrique était en conférence de presse ce vendredi.

Mais avant d’arriver en salle de conférence, le technicien espagnol a été interrogé sur le match face aux Canaris par PSG TV. Et l’ancien coach du Barça assure que son équipe est préparée. « Le retour à la Ligue 1 après la Ligue des champions ? C'est difficile. Ce sera un match difficile contre Nantes. On est préparés. C'est la routine des grandes équipes, il faut passer d'une compétition à une autre », a déclaré Luis Enrique.

Luis Enrique botte en touche pour Kylian Mbappé

Arrivé finalement en salle de conférence, Luis Enrique a fait face à une vague de questions sur Kylian Mbappé. Les médias présents insistaient sur le visage du PSG la saison prochaine sans Mbappé qui ne prolongera pas son contrat avec le club parisien. Mais Luis Enrique a refusé de répondre aux questions sur Mbappé précisant qu’il ne se prononcera pas dessus avant les parties impliquées.

« Est-ce que ça change quelque chose au projet ? Non, je n'ai aucune information à vous donner. Je vais essayer de terminer sur ce sujet. Jusqu'à ce que les parties impliquées se prononceront, je ne commenterai pas. Je suis l'entraîneur. Je parlerai quand les parties parleront. On va continuer à travailler. L'équipe est au-dessus de tout le monde, c'est notre message. Le club est au-dessus de toute individualité », a lâché l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Cependant, les médias n’avaient pas encore trouvé satisfaction et n’ont pas hésité à revenir sur la question. Et cette fois-ci, Luis Enrique a répondu sèchement. « Je n'ai pas d'info à vous donner à ce sujet. Je me suis déjà prononcé. J'ai déjà répondu », a-t-il tonné.