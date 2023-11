PSG : La grande annonce de Dembélé avant la réception de Newcastle

Ousmane Dembélé a envoyé un message fort aux fans du PSG avant la réception de Newcastle en Ligue des Champions, mardi.

Le Paris Saint-Germain accueille Newcastle au Parc des Princes mardi dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. 2e du groupe F avec 6 pts, le club francilien qui a remporté tous ses matchs de C1 à domicile cette saison, joue sa qualification face aux Magpies. A 48h du choc entre les deux équipes, Ousmane Dembélé a tenu à réitérer l’objectif du PSG pour la prochaine journée de Ligue des Champions.

Ousmane Dembélé se réjouit de ses prestations avec le PSG

Critiqué pour son manque de réussite devant les buts depuis son arrivée, Ousmane Dembélé a enfin débloqué son compteur vendredi lors du festival du PSG face à Monaco. Un but survenu après une longue attente et surtout devant le public du Parc des Princes. Sur Téléfoot dimanche matin, l’ancien joueur du Stade Rennais est revenu sur ses prestations avec le PSG ces dernières semaines. « Ces dernières semaines je suis content de mes performances avec le PSG. Je monte en puissance c’est bien. J’essaye d’apporter beaucoup d’occasions, et même si je ne marque pas, je veux faire une passe décisive », se félicite Ousmane Dembélé.

Getty

Dembélé lance le choc contre Newcastle

En cas de victoire contre Newcastle mardi, couplée à une défaite de l’AC Milan face au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain sera assuré d’être en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé en est conscient et prévient les Magpies. « Ça va être important, on y pense énormément. On veut bien faire, surtout devant notre public. On va tout faire pour avoir les 3 points et penser au prochain match à Dortmund. On veut terminer leaders de ce groupe », ajoute l’ancien joueur du Borussia Dortmund.