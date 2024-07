PSG, la demande hallucinante de Naples pour Osimhen

Naples a fait une demande surprenante au PSG pour libérer Victor Osimhen, cet été.

Plus les jours passent, plus les choses avancent moins pour le Paris Saint-Germain. Désireux de se renforcer à plusieurs postes cet été, le club de la capitale se fait refouler pour plusieurs de ses cibles en plus de la concurrence de certains cadors européens voire saoudiens. Mais cela n’empêche pas le PSG d’être toujours actif sur le marché avec un intérêt prononcé pour Victor Osimhen. Problème, Naples pose une condition hallucinante au PSG pour céder l’international nigérian.

Le PSG a changé d’avis pour Victor Osimhen

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été a en effet laissé un vide conséquent dans l’attaque du PSG. Mais le club capitale peine encore à combler ce vide malgré plusieurs cibles sur le marché. Rafael Leao, Marcus Rashford, Victor Gyokeres, Crysencio Summerville, Julian Alvarez, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Victor Osimhen ont tous été approchés ces derniers mois.

Mais c’est le dernier cité qui est proche d’une arrivée dans la capitale française. Relégué second plan au profit de son coéquipier Kvaratskhelia dans un premier temps, Victor Osimhen est redevenu la priorité du PSG suite au refus de Naples de laisser partir le Géorgien.

L'article continue ci-dessous

Naples veut échanger Osimhen avec un milieu du PSG

Le PSG tombe justement à pic puisque Victor Osimhen souhaite aussi quitter Naples, cet été. Une volonté confirmée récemment par Antonio Conte et qui a contraint le club napolitain à revoir ses conditions de sortie. Naples réclamait en effet les 130 millions d’euros de sa clause libératoire avant de libérer Osimhen. Un montant sur lequel le PSG, qui en propose 80, a d’ores et déjà refusé de s’aligner contrairement à Al Ahli. Sauf que l’ancien attaquant de Lille ne souhaite pas rejoindre la Saudi Pro League et ne veut que le PSG.

Alors que la Gazzetta dello Sport a annoncé dimanche que Naples était prêt à revoir ses exigences à la baisse, Foot Mercato révèle ce lundi que le club italien aurait proposé 90 millions d’euros plus un joueur en échange. Et c’est le Sud-Coréen, Kang-In Lee qui aurait tapé dans l’œil des Napolitains. Une offre rejetée par le PSG, qui devrait compter toujours Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans son effectif la saison prochaine. Le dossier Osimhen est donc à l’arrêt pour le moment.