PSG : La belle anecdote qui a changé la vie de Nuno Mendes

Officiellement joueur du PSG depuis l’été 2022, l’international défenseur portugais raconte une belle anecdote, qui a changé sa vie.

Jeune et international défenseur portugais (19 sélections), Nuno Alexandre Tavares Mendes aurait pu ne jamais jouer pour le Paris Saint-Germain. Le défenseur raconte une anecdote, qui a changé sa vie, d’où il a concrétisé un de ses plus beaux rêves en devenant un sociétaire du club de la capitale française.

Nuno Mendes toujours blessé

Écarté des terrains depuis le 30 avril dernier et une blessure à l'ischio-jambier droit, Nuno Mendes s'est blessé de nouveau cet été. En effet, le Portugais n’a pas encore pu retrouver le groupe du PSG pour la nouvelle saison. Formé au Sporting Portugal, le jeune arrière gauche de 21 ans revient sur une belle anecdote, qui a fait qu’il est aujourd’hui celui qu’il est devenu.

Après sa formation entre 2012 et 2015, Nuno Mendes a gravi les échelons à partir de cette dernière année en jouant pour les différentes catégories d’âge du Sporting avant de retrouver l’équipe professionnelle en 2019. Et là, le natif de Lisboa connaît une réussite parfaite, d’où l’intérêt du PSG deux années plus tard, en 2021.

« J 'ai rangé le couteau »

A l’été 2021, Nuno Mendes a été approché par le Paris Saint-Germain, qui finit par l’avoir en prêt. Mais le joueur de 21 ans, si la peur le dominait, n’aurait pu jamais quitter le Sporting pour le Paris Saint-Germain. Le joueur revient sur cette petite étape de sa vie, qui a tout changé.

« Un jour, je sors de l'école. Je suis une personne méfiante, et je me rends compte que quelqu'un me suit. Je cours jusqu'à la maison. Ensuite, il frappe à la porte, et moi, je suis de l'autre côté avec un couteau à la main. Je pensais qu'on allait nous cambrioler », a-t-il commencé à raconter.

Mais ce ne sera rien de grave. Puisque l’idée qu’a Mendes derrière la tête est fausse. « Derrière la porte, ne se trouvait pas un malfrat, mais plutôt un homme qui a contribué à changer sa vie. J'ouvre la porte et il me dit : Calme-toi, je suis un recruteur du Sporting ! Du coup, j'ai rangé le couteau », a ajouté le défenseur parisien.

Nuno Mendes n’aurait (peut-être) pas une telle réussite si Sporting Portugal l’a approché à l’hiver 2012. Alors jeune (9 ans), il évoluait avec le FC O Despertar Formação quand les portes du Sporting lui sont ouvertes, et une nouvelle histoire a commencé à s’écrire depuis l’hiver 2012.

Rappelons que le joueur le joueur n’a encore joué aucune rencontre avec le PSG en ce début de saison. « Victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit cet été, Nuno Mendes restera en soins ces prochaines semaines », écrit le club de la capitale le mois dernier. Le latéral gauche avait déjà dû mettre fin à sa saison, en raison d’une lésion haute de l’ischio-jambier droit le 30 avril contre Lorient.