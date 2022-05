PSG : l'avenir de Kylian Mbappé "donne mal au ventre" à Marco Verratti

La fin du feuilleton Kylian Mbappé approche à grands pas. Mais nul ne sait encore la décision définitive du champion du monde 2018, y compris ses propres coéquipiers. Ces derniers aimeraient bien évidemment que le Français reste, bien qu'ils ne puissent pas interférer dans sa décision, et sont conscients qu'avec ou sans lui le projet du PSG ne sera pas le même. Dans un entretien questions réponses avec les lecteurs de Le Parisien, Marco Verratti a répondu aux questions concernant l'incertitude autour de l'avenir de Kylian Mbappé.

"La décision de Mbappé aura un impact sur le club"

"Cela aura un impact sur le club quelle que soit sa décision. C’est un des plus grands joueurs de la planète en ce moment donc on veut tous qu’il reste ici. Mais quand je parle avec lui, c’est plus pour rigoler. En football, quand on a quelque chose dans la tête, qu’une décision est proche, on n’en parle pas beaucoup. C’est sa décision, et je l’attends, comme vous. Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian est à Madrid, ça me donne mal au ventre (rires)", a expliqué Marco Verratti.

La FIFA oblige Madrid à avertir le PSG en cas de signature de Mbappé

"Même si après il me dit : Tranquille, j’étais en vacances. On attend tous de savoir. Est-ce que je lui donne des conseils ? Non, parce qu’il sait ce que je pense. Je ne serais pas un bon conseiller, en tout cas pas objectif. Je ne penserais pas à son bien, mais au bien de tout le monde ici à Paris (rires)", a ajouté le milieu de terrain italien.

"Le PSG restera toujours dans mon coeur"

Marco Verratti en a également profité pour évoquer son propre avenir et n'exclut pas une prolongation de contrat à Paris : "Si je vais prolonger ? Peut-être ! Actuellement on négocie avec le club. Enfin, moi je n’ai même pas envie de discuter, ce sont les dirigeants qui prennent la décision, ils savent ce qu’ils veulent faire avec moi. Si un jour ils me disent qu’on ne prolonge plus, alors je vivrai peut-être une autre expérience. Mais je reviendrai ici, au stade comme spectateur, ça c’est sûr ! Le PSG restera toujours dans mon cœur. Je reviendrai vivre à Paris, c’est ma ville de cœur. Il n’y aura jamais de problème, c’est le club qui décidera si je dois prolonger ou pas".

PSG : au Qatar, Mbappé pose avec Neymar et Beckham

L'article continue ci-dessous

"Est-ce que je me vois rester encore longtemps ? Quand je pars à l’entraînement, j’y vais comme lors de mon premier jour. Si vous veniez à l’entraînement, vous verriez que je ne suis jamais en retrait. Je donne toujours mon maximum car j’aime tout de ce club. On m’a donné ici la possibilité de faire de mon travail un jeu, de partager mon quotidien avec les meilleurs joueurs du monde, de gagner des titres, c’est pour ça que je serai toujours reconnaissant", a ajouté le milieu du PSG.

"La seule chose que je peux faire en retour, c’est de toujours tout donner sur le terrain. Si ça ne tient qu’à moi, je continuerai à le faire ici à Paris car je n’ai pas envie de changer. Après, peut-être qu’un jour le club va se fatiguer de moi et me dire : Marco, on va changer ! (rires). À ce moment-là, je le comprendrai", a conclu l'Italien. Sauf retournement de situation ou volonté du PSG de s'en séparer, Marco Verratti va bel et bien poursuivre sa carrière dans la capitale française.