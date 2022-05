La FIFA oblige Madrid à avertir le PSG en cas de signature de Mbappé

Par Jorge C. Picón - Kylian Mbappé peut, grâce au règlement de la FIFA, signer un contrat avec n'importe quel club six mois avant la fin de son contrat avec le PSG. C'est ce que stipule le point 3 de l'article 18 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Toutefois, il précise également que pour entamer des négociations ou conclure un contrat avec un joueur, le club intéressé par le joueur doit communiquer ses intentions par écrit au club auquel appartient le joueur. Cela signifie que si Madrid veut finaliser un accord pour l'attaquant français avant le 30 juin, ils doivent d'abord en informer le Paris Saint-Germain.

Toute violation entraînera des sanctions

Le point 3 de l'article 18 est libellé comme suit : "Un club qui souhaite conclure un contrat avec un joueur professionnel doit communiquer son intention par écrit au club du joueur avant d'entamer des négociations avec ce dernier. Un joueur professionnel est libre de signer un contrat avec un autre club si son contrat avec le club actuel a expiré ou expirera dans les six mois. Toute violation de cette disposition fera l'objet de sanctions appropriées".

Selon les avocats spécialisés en droit du sport consultés par Goal, le préavis est suffisant pour clore une négociation avec un joueur qui doit être libéré dans les six mois ou moins. En d'autres termes, si le PSG recevait ou avait déjà reçu une telle notification, il ne pourrait en aucun cas empêcher Mbappé de discuter ou même de signer un accord avec le Real Madrid. Une question juridique que les Blancs doivent prendre en compte, mais qui ne serait en aucun cas un frein à la signature du joueur. Une autre option serait d'attendre le 1er juillet pour conclure l'affaire. Dans ce cas, Madrid serait déjà en train de négocier avec un joueur sans contrat valide, et n'aurait donc pas à en informer le Paris Saint-Germain.

La règle est la même pour tous

Cette règle peut également être appliquée à Antonio Rüdiger, signé par les Madrilènes et qui arrivera gratuitement à la fin de la saison. Dans son cas, Madrid devrait en informer Chelsea. Les clubs qui viendront chercher Isco, Marcelo ou Bale, les trois joueurs de la Maison Blanche dont les contrats expirent en 2022, devront également se plier à cette même règle.