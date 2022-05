PSG : au Qatar, Mbappé pose avec Neymar et Beckham

Kylian Mbappé a été aperçu au Qatar posant pour des photos avec son coéquipier du Paris Saint-Germain Neymar et l'ancien joueur du club David Beckham, alors que la décision de l'attaquant français sur son avenir se rapproche. L'attaquant était dans l'État du Golfe avec le club de Ligue 1 dans le cadre de son programme de fin de saison, malgré les spéculations selon lesquelles ses jours avec le club du Parc des Princes sont désormais comptés...

Une photo, trois stars

Le potentiel transfert du natif de Bondy au Real Madrid est en effet dans toutes les têtes ces dernières heures, en France comme en Espagne. Néanmoins, Kylian Mbappé - qui a révélé que son avenir serait annoncé avant qu'il ne commence son service en France le mois prochain - était tout sourire avec Neymar, un autre joueur parisien lié à un transfert, et la légende anglaise David Beckham, lui-même une ancienne star des Blancos et du PSG.

Dans un post sur Instagram publié mardi, l'attaquant a montré un cliché de lui, Neymar et Beckham souriant ensemble dans la capitale du pays, Doha. Un cliché secondaire le montrait lui, Beckham et son coéquipier Achraf Hakimi riant ensemble dans un stade. Kylian Mbappé n'a pas donné de détails dans ses commentaires sur la photo, se contentant d'inclure le drapeau national du Qatar aux côtés des couleurs rouge et bleu du club du PSG.

Direction Madrid pour Mbappé ?

L'attaquant semble maintenant prêt à quitter le Parc des Princes pour rejoindre le Santiago Bernabéu, les conditions ayant été convenues entre le joueur et le club. Liverpool a également gardé un œil sur lui, tandis qu'une offre renouvelée à la dernière minute par le Paris Saint-Germain pour le faire rester au moins une année de plus semble avoir échoué.