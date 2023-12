PSG : L’appel osé de Daniel Riolo à Kylian Mbappé !

Plongé dans un avenir flou à quelques mois de son avenir, Kylian Mbappé reçoit un appel fort de Daniel Riolo.

Bien qu’il soit le meilleur buteur du championnat de France avec 16 réalisations en 15 matchs disputés, Kylian Mbappé ne vit pas de bons moments ces dernières semaines. Silencieux face à sa situation, Daniel Riolo invite l’attaquant parisien à se prononcer.

Riolo invite Mbappé à éclairer la lanterne de tous

Dans pratiquement moins de sept mois, Kylian Mbappé sera un joueur libre de tout contrat s’il ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain. Dans une telle situation, dès janvier 2024, le capitaine des Bleus peut signer un pré-accord avec un club de son choix. En difficulté pour convaincre cette saison, Kylian Mbappé serait en méforme en raison de son été agité qu’il a connu avec la mise à l’écart par le PSG avant d’être réintégré quelques jours plus tard.



Face à cela, le journaliste et éditorialiste RMC, Daniel Riolo, invite l’attaquant français à venir expliquer sa situation. « La théorie se tient que le manque de préparation et tout ce qu’il s’est passé cet été fait qu’il n’est pas en forme. Pas de problème mais qu’il vienne nous parler. Viens le dire! Viens dire que tu n’es pas en forme, que tu es frustré de ne pas avoir ton niveau et que c’est pour ça que tu as fait la gueule la dernière fois… Parle Kylian ! Parce que là, franchement, c’est en train de virer à la catastrophe cette histoire », a lancé Daniel Riolo dans l’After Foot.

Riolo se remémore la copie livrée par Mbappé en final du Mondial 2022

Auteur d’un triplé face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé était proche d’être le héros de ce Mondial-là. Malheureusement, l’Albiceleste s’en était sorti victorieux lors de la séance fatidique des tirs au but. Riolo loue la performance de l’ancien Monégasque.

« Il y a quasiment un an jour pour jour, il dispute la finale de la Coupe du monde et il est extraordinaire. Certes il y a ce petit cirque sur la pelouse avec le Président mais à ce moment-là, il est probablement le sportif préféré des Français. Le monde entier a vu que ça s’est joué à un pénalty sinon c’est probablement lui qui aurait été le Ballon d’or. Il était sur le toit du monde à côté de Messi ce soir-là », a déclaré Riolo, qui regrette la dégringolade surprise de Mbappé.



« Depuis, à mes yeux, c’est une dégringolade. Pas une dégringolade footballistique parce qu’il a continué à marquer des buts mais il a eu une seconde partie de saison quelconque avec le PSG. Il a vécu un été géré péniblement, même si j’ai toujours dit que la faute était certainement plus du côté du club que de la sienne, lui n’a pas été totalement parfait non plus », a enchaîné Daniel Riolo avant de poursuivre.

« Je pense que c’est plus le club qui a déconné que lui mais il n’a jamais parlé. Cela fait un an qu’il ne parle pas. Même en équipe de France, les derniers rassemblements il n’a pas parlé alors qu’il est capitaine et il a zappé les conférences de presse. Avec le PSG il ne parle pas, avec les Bleus il a arrêté de parler. Il a peur qu’on lui pose des questions. Avant, c’était un garçon qui n’avait peur de rien », a-t-il ajouté.