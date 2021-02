PSG, Kylian Mbappé raconte les dessous de sa relation avec Neymar

L'international français a remercié le Brésilien qui l'a conseillé et aidé à grandir depuis leur arrivée au Paris Saint-Germain.

Neymar et Kylian Mbappé s'entendent bien sur le terrain et cela ne date pas d'hier. Dans un entretien accordé à TF1, le Brésilien a avoué vouloir rester au PSG et espère que son coéquipier en attaque fera de même. Dans un article de France Football résumant la relation entre Kylian Mbappé et Neymar, l'international français a dévoilé les dessous de sa relation avec le numéro 10 brésilien, le remerciant notamment de l'avoir aidé à s'adapter au PSG et l'avoir conseillé pour réussir au plus haut niveau.

"Je n’oublierai pas comment il m’a aidé au début… Quand tu as 18 ans et que tu débarques dans un tel vestiaire, ce n’est jamais facile. Dans ces grands clubs, ta réussite tient à 60% à ton football et à 40% à ton acclimatation dans le vestiaire. Qu’un top joueur t’aide à trouver ta place dans un tel environnement, forcément, ça aide. Et ça ne s’oublie pas", a expliqué l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé estime avoir grandi et appris aux côtés de son coéquipier brésilien : "Avec Neymar, j’ai appris un nouveau football. (…) Et grâce à lui, j’ai pu enrichir ma palette car il aime beaucoup s’appuyer sur les autres attaquants, jouer en une touche, deux touches, il te demande aussi de varier tes déplacements et de diversifier ton jeu. Ce n’est pas compliqué avec lui car c’est toujours le sens du jeu la priorité".

"Neymar est le centre du projet, je suis là pour l'aider"

"Il sait vraiment tout faire. Et mieux que tout le monde. (...) Je ne sais pas si tout le monde en est conscient. Ney, il comprend tout et tout de suite (...) C'est beau, c'est bon mais ce n'est pas facile. Parce qu'il est très exigeant et que son jeu demande à côté d'être très bien armé mentalement, toujours en alerte. En achetant un grand joueur comme lui, tu achètes aussi un niveau d'exigence qui rejaillit sur tous les autres", a ajouté le champion du monde 2018.

Kylian Mbappé pense que les deux hommes peuvent encore mieux jouer ensemble : "Il m’écoute, je crois, notamment, parce qu’il sait bien que je ne lui parle pas en l’air ni pour lui faire la morale tous les jours. En fait, je n’ai rien à lui apprendre… On est entre 70 et 80% de notre potentiel. On a déjà "donné", hein. Mais je sais que l’on peut faire encore plus. Je comprends certaines frustrations à notre égard, même si, quand je regarde un peu en arrière, ce que j’évite de faire généralement, je me dis : "Ah, ce n’est pas trop mal quand même…"

Enfin, le champion du monde a lâché une dernière phrase assez énigmatique sur son rôle au PSG : "J'ai toujours cru que les grands joueurs étaient faits pour jouer ensemble. Et puis, c'était clair entre nous. Les statuts étaient établis d'entrée: Neymar est le centre du projet, et moi, je suis là pour l'aider. Car, quand j'arrive, je ne suis qu'une étoile filante qui doit confirmer. Dans la hiérarchie, je suis derrière lui et même derrière Cavani à l'époque."