Pochettino certain que Mbappé et Neymar vont rester

L’entraineur parisien, Mauricio Pochettino, s’est dit convaincu que les deux stars de son effectif seront toujours au club la saison prochaine.

Les bonnes nouvelles se succèdent pour les supporters parisiens en ce moment. Après les déclarations faites par Neymar dimanche à TF1 où il assurait être « très heureux » dans la capitale française, ce fut au tour de Mauricio Pochettino de rassurer tout le monde en indiquant qu’il y avait de bonnes chances pour que et le Brésilien et Kylian Mbappé continuent avec les champions de France pendant plusieurs saisons encore.

« Le club travaille pour les garder avec nous »

« Je crois que les deux vont rester, et vont rester beaucoup de temps au PSG, a-t-il affirmé lors d’un entretien à RMC Sport. Et je n’ai aucun doute, je suis très optimiste, le club est en train de travailler pour réussir à les garder avec nous ». Un discours qui fait écho à ce que ne cesse de répéter le directeur sportif Leonardo depuis plusieurs semaines.

A la question s’il s’agissait d’une information ou d’un sentiment personnel, le technicien argentin a répondu : "C’est un sentiment. Mais c’est aussi ce que je vois: Ney et Kylian sont contents. Ils prennent du plaisir ici, et je crois aussi que le club travaille afin qu'ils restent."

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé s’était exprimé à propos de son avenir, en affirmant qu’il était toujours en pleine réflexion. Certains pouvaient interpréter ces propos comme le refus du joueur de lier son futur à celui de la formation francilienne. Mais, Pochettino ne considère pas la chose de cette façon : « Je ne suis pas là pour commenter les phrases de Kylian, mais ça a été très positif (le fait qu’il parle), a-t-il jugé. Je suppose que pour tous les fans du PSG, c’était une bonne chose de sa part. »

« Qui n’aime pas Kylian Mbappé ? »

L’ancien manager des Spurs a ensuite admis être un très grand fan de l’international français : « L'autre jour, j'étais en train de parler de lui à l'un de ses coéquipiers et on se disait: « Mais qui n’aime pas Kylian, son sourire, son énergie? » Il est jeune, champion du monde à 19 ans. Avec le talent qu’il a, c’est normal d’être amoureux de Kylian. Tous les gens qui sont autour de lui l’aiment. »

Il a fallu quelques matches à Mbappé pour enfin se montrer décisif sous la direction de Pochettino. Son repositionnement en tant que second attaquant lors du duel contre Montpellier lui a manifestément était profitable. Est-ce que ce retour en grâce fut le fruit d’une discussion tactique avec son coach ? La réponse de ce dernier : « Il n’a que 22 ans mais c’est un garçon très mature, assure Pochettino. On dirait un homme déjà formé de 35 ans. Il est très mature et très intelligent, très intuitif, et il comprend qu’il y a des périodes dans le football, des hauts et des bas. Il faut être positif, et il faut qu’il continue à travailler pour changer ces moments difficiles. Mais nous n’avons aucun doute. Évidemment, nous parlons avec Kylian, mais on parle aussi à tous les autres joueurs ».