Neymar : "Je veux rester au PSG et j'espère que Kylian aussi"

La star brésilienne, Neymar, a confirmé son souhait d’étirer son parcours dans la capitale française. Et il veut que Mbappé en fasse de même.

Neymar ne laisse aucun doute sur les envies qu’il nourrit pour la suite de sa carrière. Le Brésilien n’a d’autres plans à court terme que celui de poursuivre son parcours avec sa formation actuelle du PSG. C’est ce qu’il a indiqué d’une manière on ne peut plus claire dans une interview à TF1.

« Je me sens très bien à Paris »

Lors de l’émission Sept à Huit diffusée dimanche soir, l’ancien Barcelonais a fait savoir qu’il était « heureux au PSG ». Et que de fait, il se voit rester encore un long moment dans la capitale française : « Aujourd’hui je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus clame. Je veux rester au PSG, j’espère que Kylian restera aussi. »

Actuellement, « Ney » est épanoui avec les Franciliens, mais ça n’a pas toujours été le cas auparavant. Et il n’a aucun souci pour le reconnaitre. « Ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas dire pourquoi. Je ne sais pas si c’est moi ou autre chose qui a changé », a-t-il confié.

« Avec Mbappé, on se ressemble beaucoup »

Durant cet entretien, l’international auriverde a aussi évoqué sa relation avec Kylian Mbappé. Une relation qu’il affirme être très fraternelle : « Avec Kylian Mbappé, nous avons une relation de frères. Moi, je suis l’aîné. Nous aimons beaucoup jouer ensemble ».

Neymar a assuré veiller chaque à jour à ce que son coéquipier française reste sur le bon chemin et continue à exploiter son énorme potentiel : « Je veux sortir le meilleur de lui. C’est un garçon en or. Je l’appelle ‘Golden Boy’ parce qu’il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de foot on sait ce qu’il vaut, mais même en dehors du terrain il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il sait s’amuser. On se ressemble beaucoup et nous devons être heureux pour être à 100% »

« Tout faire pour gagner la Ligue des Champions »

Enfin, Neymar a aussi eu à réagir sur des sujets moins radieux, comme la finale de Ligue des Champions perdue en aout dernier contre le Bayern. « C’est quelque chose que je n’ai pas du tout aimé. J’en ai pleuré… Je voulais vraiment rapporter cette coupe en France. Malheureusement nous n’avons pas réussi cette fois-ci, mais nous aurons d’autres opportunités et nous allons tout faire aller en finale et décrocher ce titre ! » . Le Barça, futur adversaire du PSG en C1, est prévenu.