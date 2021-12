PSG : Kylian Mbappé défend le bilan de la "MNM"

Le Paris Saint-Germain est probablement l'équipe la plus attendue et surveillée d'Europe cette saison. Il faut dire que le club de la capitale, qui était déjà devenu l'un des mastodontes du football européen, est entré dans une nouvelle dimension cet été avec la signature de Lionel Messi en provenance du FC Barcelone. Avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi dans ses rangs, le PSG dispose d'un trio d'attaque de feu. Mais après six mois, ces derniers n'ont pas encore répondu aux attentes placées en eux.

Mbappé annonce la couleur pour le choc PSG – Real

En effet, l'attaque du vice-champion de France en titre est à des années lumières de la domination qu'à pu exercer la MSN au FC Barcelone en son temps où encore la BBC au Real Madrid. Il faut dire que les trois joueurs n'ont que peu joués ensemble depuis le début de la saison en raison des blessures de chacun d'entre eux, et notamment celles de Messi et Neymar. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé a plaidé la cause du trio offensif du PSG même s'il est conscient des attentes placées en la "MNM".

Mbappé attend le retour de Neymar avec impatience

"C'est normal qu'il y ait eu beaucoup d'attentes à notre égard. Tout le monde s'attend à des merveilles quand une équipe peut compter sur des joueurs d'un tel niveau. Mais il ne faut pas oublier les épisodes qui ont retardé certaines choses : la blessure de Neymar, le manque d'adaptation de Messi et quelques difficultés dans le jeu de l'équipe. Mais quand on a l'opportunité de jouer avec cette catégorie de joueurs, on ne peut qu'avoir confiance. Jouer avec eux est une opportunité incroyable pour moi et j'ai hâte que Neymar revienne, parce que je pense que nous pouvons faire de grandes choses avec lui dans la seconde moitié de la saison", a indiqué Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé encense Lionel Messi et Robert Lewandowski

Ambitieux depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé court toujours après un sacre en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. L'international français espère réaliser son ambition cette saison. Kylian Mbappé a confié qu'il n'y avait pas de limites à ses ambitions et veut réaliser une grande deuxième partie de saison avec le PSG.

"Je suis déjà fort"

"Je ne me fixe pas de limites. Je veux faire de mon mieux pour voir jusqu'où je peux aller. Cela fait partie de mes objectifs de me dépasser chaque jour, aller plus loin chaque saison, année après année pour être de mieux en mieux sur le terrain. Il y a toujours de la place pour progresser. Même si mon football a beaucoup mûri cette année, je suis encore un jeune joueur, donc je pense que je peux encore progresser où je pense que je suis déjà fort. En général, je sais toujours que ça peut être mieux", a avoué l'international français.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé a encore botté en touche concernant une éventuelle prolongation de contrat avec le club de la capitale et ne semble pas encore prêt à prendre une décision définitive ou à annoncer son choix pour la suite de sa carrière : "Mon contrat expire dans six mois, mais je suis concentré sur le terrain. Je laisse les gens parler. Bien sûr, la question contractuelle va être discutée car le temps presse, mais ce n’est pas la priorité du moment".