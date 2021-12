Kylian Mbappé encense Lionel Messi et Robert Lewandowski

On peut donc être 9eme au classement du Ballon d’Or et être malgré tout désigné comme meilleur joueur de l’année 2021 lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards. C’est ce qu’a vécu Kylian Mbappé en ce mois de décembre.

Présent à Dubai, l’attaquant du PSG a donc été distingué, lundi soir, et a soufflé la vedette à Lionel Messi, élu pour la 7eme fois Ballon d’Or, et Robert Lewandowski, à qui beaucoup auraient donné la précieuse récompense individuelle.

En même temps qu’il annonçait être réfractaire à la volonté de la FIFA d’organiser une Coupe du Monde tous les deux ans, Kylian Mbappé est revenu sur son année ainsi que sur l’arrivée de Messi au PSG.

Avec l’Argentin, le club parisien possède un arsenal offensif jamais vu auparavant avec les présences de Neymar, Di Maria ou encore Icardi. A 22 ans, Kylian Mbappé a déjà presque tout connu mais il savoure.

«Messi est un joueur incroyable, il peut tout faire sur un terrain. C'est un plaisir de jouer avec lui au PSG», a ainsi déclaré le natif de Bondy concernant le septuple Ballon d’Or.

L'article continue ci-dessous

Mbappé s'est inspiré de Lewandowski

Evoluant désormais au quotidien avec l’un des plus grands footballeurs de l’histoire, Kylian Mbappé veut suivre la même trajectoire que l’Argentin et devenir un modèle pour les plus jeunes. Comme Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski ont pu l’être quand il était encore au centre de formation de l’AS Monaco.

"J’avais le rêve d’être un joueur professionnel. Je regardais beaucoup de joueurs étant jeune, et notamment Lewandowski. Maintenant, je suis l’un de ces joueurs que les gens regardent. J’en suis fier et je veux continuer à travailler. Je suis quelqu'un de chanceux : je joue dans une très grande équipe et dans une très grande sélection. Je veux continuer à gagner des titres !"

A défaut de gagner des récompenses individuelles, Lewandowski pourra au moins se réconforter avec les mots doux de ses pairs. Il avait déjà avoué avoir « été touché » par la prise de parole de Messi à son encontre lors de la cérémonie du Ballon d’Or, début décembre à Paris.