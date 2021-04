PSG, Joël Bats : "Avec Navas dans votre équipe, rien ne peut vous arriver"

L'ancien gardien du PSG et de l'équipe de France est en admiration devant les performances de Keylor Navas.

Comme lors du match retour face au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain peut remercier Keylor Navas pour son succès face au Bayern Munich à l'Allianz Arena. L'ancien gardien du Real Madrid, vainqueur à trois reprises de la Ligue des champions, s'est une nouvelle fois montré décisif et a maintenu le PSG plus en vie que jamais dans cette compétition. Dans un entretien accordé à Le Parisien, Joël Bats, ancien gardien du PSG et de l'équipe de France, a encensé Keylor Navas qui selon lui apporte énorément de sérénité au club de la capitale.

"Impressionné par Navas ? Non, parce que je sais de quoi il est capable. L’avantage avec Navas, c’est qu’on n’est jamais déçu. Bien sûr, il ne fait pas que des miracles. Mais ce n’est pas le genre de gardien qui vous plante un match avec une boulette. Neuer, le premier but qu’il prend mercredi par exemple, il peut l’arrêter. Il est certes surpris par la puissance de la frappe de Mbappé, mais il n’a pas la bonne attitude. Keylor, on ne peut rien lui imputer, ni sur les deux buts, ni sur la saison d’ailleurs tant il est d’une incroyable régularité dans ses performances au haut niveau", a expliqué l'ancien international français.

"C’est un gardien qui donne confiance à toute l’équipe. Mercredi, c’est lui qui permet au PSG de garder la tête hors de l’eau et de ne pas sombrer. Franchement, entre l’inefficacité allemande et la présence incroyable de Keylor, il s’est produit quelques miracles à Munich. Même sans Lewandowski, l’addition aurait pu être très salée pour Paris. Mais quand vous êtes sur le terrain et que vous avez un gardien comme Navas dans votre équipe, vous vous dites que rien ne peut vous arriver", a ajouté Joël Bats.

"Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il est parmi les meilleurs au monde"

L'ancien gardien du PSG classe son successeur parmi les meilleurs du monde à son poste : "Dans le monde, il y a des sportifs hyper-talentueux qui n’ont jamais rien gagné. Navas, lui, fait partie de ceux qui imposent le respect parce qu’ils gagnent partout où ils passent. Là, on parle d’un mec qui a remporté trois Ligues des champions et je ne sais combien de titres… Il a profité de jouer dans de bonnes équipes pour se faire un palmarès. Mais toutes ces équipes ont profité de son talent pour remplir la vitrine à trophées. Sa régularité au plus haut niveau est énorme. Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il est parmi les meilleurs au monde".

Joël Bats s'est même inspiré de Keylor Navas pour ses méthodes d'entraînement : "Dans l'histoire des gardiens du PSG où se situe-t-il ? Parmi les tout meilleurs. Il a apporté sa régularité et sa sérénité au club. Sans manquer de respect à qui que ce soit, ces dernières années aucun titulaire n’a fait l’unanimité dans le but, s’est inscrit dans la durée. Lui a ramené confiance, sérénité et stabilité dans la surface du PSG. Aurait-il pu être un modèle si je jouais aujourd'hui ? Mais je vais vous révéler quelque chose : je me suis inspiré de Keylor Navas dans sa façon de s’entraîner il y a quelques années en Espagne".

"À Paris comme à Lyon, je ne restais pas le cul assis sur une chaise (Rires). J’allais chercher des méthodes d’entraînement à droite à gauche. Lui correspondait à ma philosophie et j’ai trouvé des choses intéressantes dans sa façon de travailler. C’est un bourreau de travail. Certains ont un talent naturel. Lui fait, comme moi, partie de ceux qui ont bossé plus que les autres pour y arriver", a conclu l'ancien entraîneur des gardiens de l'Olympique Lyonnais.