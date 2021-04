La révélation de Navas sur Mbappé qui met le feu aux poudres

Keylor Navas, le portier du PSG, s'est confié dans les pages de France Football, dévoilant une anecdote intéressante sur Kylian Mbappé.

Keylor Navas a expliqué qu'il avait reçu des signes du Dieu qui l'ont aidé à prendre la décision de quitter le Real Madrid en 2019 pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

Le gardien costaricien a conduit le PSG à sa toute première finale de Ligue des champions lors de sa première saison au club, mais les Français ont été battus en finale par le Bayern Munich, qu'ils affronteront à nouveau en quarts de finale cette année.

Dans une interview pour France Football, Navas a expliqué que lorsqu'il a pris la décision de quitter le Real Madrid, il a traversé "une période difficile" et que "il y a des moments où il faut choisir".

Cependant, il a précisé que Los Blancos, ses anciens coéquipiers et Zinedine Zidane l'ont tous bien traité, mais a également déclaré qu '«il y a des choses qui ne peuvent pas être contrôlées», sans préciser à quoi il se référait.

"Je me suis confié à Dieu, qui m'a guidé vers une sortie du Real Madrid", a conclu Navas.

Le portier du PSG a également souligné que quelques-uns de ses coéquipiers, dont l'une des stars de l'équipe Kylian Mbappé, apprennent l'espagnol, tandis que Navas tente de les aider à améliorer leur vocabulaire.

L'article continue ci-dessous

Une révélation qui va certainement intéresser les supporters du Real Madrid...

Keylor Navas a aussi évoqué le choc contre le Bayern Munich et a tenté de livrer les clés pour battre le champion d'Europe en titre : "Contre eux, aucune erreur n'est permise. Pour gagner, il ne faut pas se louper, il faut montrer qu'on est présents. Bien sûr, nous sommes humains, on peut donc être dépassés parfois, mais je suis persuadé qu'avec toutes nos qualités nous avons les armes pour l'emporter".

Le choc entre le PSG et le Bayern Munich sera l'occasion d'assister à un duel à distance XXL entre deux des plus grands gardiens de buts actuellement : Keylor Navas et Manuel Neuer. Le gardien de but du PSG a évoqué son homologue bavarois : "C'est vrai que c'est un grand gardien. Mais je ne vois pas les choses de manière personnelle. Nous n'allons pas jouer un match de tennis. On ne sera pas face à face, l'un contre l'autre".