PSG : Jérôme Rothen dézingue Mauro Icardi

Mauro Icardi a profité des nombreuses absences en attaque pour avoir du temps de jeu ce mercredi soir face à Lorient. Buteur en Coupe de France le week-end dernier, l'Argentin, fantomatique pendant l'ensemble de la rencontre, a marqué en toute fin de match permettant au PSG d'éviter une défaite embarrassante en Bretagne et d'arracher le point du match nul. En dix-neuf matches cette saison, Mauro Icardi a inscrit seulement cinq buts. Un maigre total pour un avant-centre qui vit de ses buts marqués.

Il faut dire que Mauro Icardi a connu une première partie de saison agitée en coulisses avec une pseudo rupture avec sa femme et agent, Wanda Icardi. L'Argentin s'était même absenté pendant quelques jours pour reconquérir sa dulcinée à Milan. Un feuilleton qui n'a pas aidé Mauro Icardi à obtenir du temps de jeu et à avoir un rôle conséquent dans un effectif pléthorique. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen s'est offert le scalp de Mauro Icardi et ne comprend pas son manque de combatitivité pour regagner sa place au sein de l'équipe de Mauricio Pochettino.

"Icardi subit la concurrence"

"On est obligé de mettre en avant aujourd'hui le rôle de Mauro Icardi. C'est un joueur d'expérience, il a 29 ans et il a pas mal bourlinguer, notamment à l'Inter. Il a été pris pour concurrencer Cavani et l'idée de Leonardo, c'était qu'il prenne sa succession. Et de montrer à Cavani la porte de sortie, ce qui a été fait. Il est placé en position idéale mais malheureusement l'ami souffre de la comparaison avec Cavani. Même s'il a été critiqué, il a marqué beaucoup de buts et a des statistiques affolantes. D'autres pour atténuer les statistiques de Cavani, mettaient en avant que c'était facile de marquer autant de buts dans une équipe qui domine tellement. Ok, mais Icardi est dans les mêmes conditions que lui, voir même avec une équipe plus forte", a expliqué le consultant RMC.

"Cette équipe a été renforcé. Il a des joueurs qui sont capables de lui donner des ballons de buts et de lui permettre de se créer des occasions. Mais cela va de descente en descente les performances d'Icardi. La première année n'était pas mauvaise, la deuxième on s'en rappelle tous, très petite saison. Pourquoi Icardi est en situation d'échec au PSG ? Cette année, c'est la bérézina. Il subit la concurrence, ce n'est pas quelqu'un qui se remet en question souvent et qui aime cette concurrence. Il s'est avoué vaincu très vite alors qu'il a un profil qui pourrait être intéressant. Pas plus tard qu'hier, Pochettino a dit qu'il avait un profil intéressant. Même les petites phrases de son coach, il ne les prends pas", a ajouté Jérôme Rothen.

"Icardi est le seul responsable de sa situation"

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain n'a surtout pas digéré l'attitude et le comportement de Mauro Icardi hors des terrains : "Il pense à sa vie privée. C'est un scandale ce qu'il s'est passé avec sa femme. Ce sont eux les responsables. Aujourd'hui, ce n'est plus un joueur de foot, il n'en a rien à carrer de jouer au PSG. Qu'il joue au Paris Saint-Germain ou dans un autre club c'est la même chose. Il prend son chèque d'un million par mois et n'est pas responsable de la situation avec tout ce qu'il envoie comme images négatives".

"Il n'est même pas mis en face de ses responsabilités par Leonardo, qui est responsable de sa venue. Franchement, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Aujourd'hui, il est le seul responsable de sa situation à Paris. Il n'est pas heureux à Paris, et bien qu'il aille ailleurs et qu'il laisse sa place. Qu'il laisse sa place à un autre attaquant qui sera un attaquant de surface et qui arrivera à s'imposer", a conclu Jérôme Rothen.