PSG : Jérôme Rothen critique le mercato de Leonardo

Jérôme Rothen ne porte pas Leonardo dans son coeur et c'est le moins que l'on puisse dire. Aujourd'hui consultant sur RMC Sport, l'ancien milieu gauche du club de la capitale n'en manque pas une pour critiquer la gestion du club de la capitale de la part du directeur sportif brésilien. Et cette fois-ci, la raison de la colère du finaliste de la Ligue des champions 2004 est le mercato hivernal réalisé par le Paris Saint-Germain et notamment dans le sens des départs.

"Les joueurs ne veulent pas partir, c'est de la faute de Leonardo"

En effet, le PSG n'a recruté aucun joueur cet hiver, et pour cause, l'arrivée d'un renfort était conditionné à des départs, mais ces derniers n'ont pas eu lieu. Le club de la capitale était proche de faire venir Tanguy Ndombele, qui est finalement retourné à Lyon, mais l'absence de vente, alors que le PSG a un effectif pléthorique, a bloqué l'opération. Lors de son émission quotidienne sur RMC, Jérôme Rothen n'a donc pas manqué l'occasion de critiquer Leonardo et son incapacité à faire partir des joueurs en échec au club.

"Tout est possible effectivement, ils auraient pu faire venir beaucoup de joueurs parce que financièrement, ce n’est pas un problème. Mais, il n'empêche qu'il y a tout un effectif à gérer. Et là où ça a bien été géré de la part du club quand même, c'est de se dire aujourd'hui, le PSG a un effectif pléthorique, avec des joueurs qui sont en difficultés pour X raisons, des joueurs blessés, mais l'effectif est déjà très conséquent. Si tu rajoutes encore un ou deux joueurs, déjà que c'est compliqué pour Pochettino, ça devient injouable pour lui", a expliqué l'ancien international français.

"Il faut mettre les joueurs devant leurs responsabilités"

"Les joueurs ne veulent pas partir. Donc au bout d'un moment, Monsieur le directeur sportif, Leonardo, autant là je vais aller dans son sens, c'est bien de ne pas avoir fait venir de joueurs supplémentaires sans le départ de joueurs. Parce que pour moi, le PSG est largement armé pour atteindre tous les objectifs. En fin d'année, ils feront un bilan. Quels joueurs ont donné satisfaction ? Quels joueurs sont décevants ? Il y en a beaucoup depuis un certain temps, pas que ceux qui sont arrivés cet été. Il y en a depuis deux ou trois saisons, c'est décevant par rapport à ce que le PSG espérait. Alors ces joueurs là, il faut en effet pouvoir leur trouver une porte de sortie. Personne ne veut partir ? C'est de la faute du club et de Leonardo alors. C'est quand même le problème central du PSG, c'est Leonardo", a ajouté Jérôme Rothen.

L'ancien du PSG a pris en exemple le cas Mauro Icardi : "Il achète et nous on peut le faire aussi, mais par contre pour faire partir des joueurs, il faut un réseau sur l’ensemble des clubs, avoir des entrées pour pouvoir vendre tes joueurs. Et surtout, il faut avoir des relations avec les joueurs qui ne jouent pas. Je pense que Leonardo est responsable de tout ça, dans l'organisation, dans la façon de fonctionner. Au bout d'un moment, tu dois leur dire aux joueurs qui ne jouent pas, tu ne joues pas pour telle raison et ce n'est pas bien. Il ne faut pas toujours aller dans le sens des joueurs".

"Prenons Icardi par exemple, c'est est l’erreur de Leonardo. Il a été proposé à Barcelone, pourquoi il ne veut pas y aller ? La vie à Paris ? Il fallait le mettre devant ses responsabilités il y a quelques semaines quand il est parti en vrille et ne pas aller dans son sens. Si tu l'avais mis face à ses responsabilités, en tête à tête puis devant la presse et que tout le monde aurait su ta position, je peux te dire qu'Icardi ne se sentirait pas si bien aujourd'hui à Paris", a conclu Jérôme Rothen.