PSG, Gueye privé d’une éventuelle finale

Exclu lors de la demie aller de la Ligue des Champions, Idrissa Gueye a écopé de deux matches de suspension.

La commission de discipline de l’UEFA a statué ce lundi concernant la sanction à infliger à Idrissa Gueye, qui avait pris un rouge lors de la demi-finale aller de la C1 entre le PSG et Manchester City (1-2).

Le milieu de terrain sénégalais a pris deux matches de suspension. Ce qui signifie qu’il ratera le match retour à l’Etihad Stadium mardi, mais aussi une éventuelle finale. Un coup dur pour l’ancien Toffee, mais aussi pour Paris vu que le vice-champion d’Afrique était dans une bonne forme dernièrement.

L'article continue ci-dessous

Gueye s’était vu indiquer le chemin des vestiaires pour une intervention rugueuse sur Ilkay Gundogan. Le tacle était spectaculaire, et on a craint le pire pour le milieu de terrain allemand. Finalement, ce dernier s’est relevé et a pu finir le match normalement.

Face aux Sky Blues, en l'absence de son numéro 27, Pochettino devrait miser sur le duo Leandro Paredes et Marco Verratti comme milieu défensifs. L’équipe francilienne devrait vraisemblablement de nouveau être alignée en 4-2-3-1.

A noter qu’outre la sanction prononcée contre Gueye, l’UEFA a aussi infligé une amende de 30000 euros au Paris SG pour le coup d’envoi tardif de la rencontre de mardi dernier.