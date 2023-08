PSG : Gonçalo Ramos fait apprécier son français

Nouveau joueur du PSG, Gonçalo Ramos ne va pas tarder à connaître la langue française. Le Portugais s’est donné à l’exercice.

Le nouvel avant-centre du Paris Saint-Germain veut vite faire son intégration au sein du groupe. En effet, l’attaquant portugais travaille à se familiariser avec la langue de son nouveau pays.

Gonçalo Ramos ne connaît que deux mots en français

Lundi, Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Gonçalo Ramos comme le nouveau numéro 9 du club de la capitale française. L’international attaquant lusitanien s’engage dans le cadre d’un prêt payant d'un an de 20 M€, accompagné d'une option d'achat quasi obligatoire l'été prochain, pour un montant total de 65 M€, avec des bonus pouvant monter jusqu'à 15 M€.

Alors qu’il a passé toute sa carrière de footballeur au Portugal avant de signer au PSG, le joueur passé par SC Olhanense (2009-2011) et CB Loulé (2011-2013) dans sa jeunesse, ne connaît pas grand-chose dans la langue française. Au micro de PSG TV pour sa première interview, l’avant-centre de 22 ans a été interrogé sur les expressions qu’il maîtrise en français. Et ne serait-ce que deux mots, déclare le joueur.

« Un mot que tu connais en français mais qui n'est pas "Bonjour" », demande le journaliste à Gonçalo Ramos. Si le mot « bonjour » est un mot connu de tous pour les salutations, Gonçalo Ramos en connaît un autre. Et ce n’est pas pour saluer. L’ancien de Benfica sait qu’après le travail, il faut manger. « Baguette », répond Gonçalo Ramos à la question de son interlocuteur.

Heureuse de signer au PSG, la huitième recrue du club champion de France n’a pas manqué d’exprimer son satisfecit. « C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs », a-t-il déclaré. Une recrue que Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, a apprécié : « Nous sommes très heureux d'accueillir dans notre famille du PSG Gonçalo Ramos en tant que nouvel attaquant, si enthousiasmant. Gonçalo est un jeune joueur international fantastique, ultra-motivé et qui se bat pour l'équipe. Ce sont ces types de joueurs qui sont l'avenir de notre grande institution », a-t-il déclaré.