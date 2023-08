« Le PSG ? Je ne voulais pas », Gonçalo Ramos fait une grosse révélation

Officialisé cette semaine par le PSG, Gonçalo Ramos fait une grosse révélation sur son départ de Benfica.

Lundi, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Gonçalo Ramos en tant que nouvel avant-centre du club champion de France. Le Lusitanien s’engage dans le cadre d’un prêt payant d'un an de 20 M€, assorti d'une option d'achat quasi obligatoire l'été prochain, pour un montant total de 65 M€, avec des bonus pouvant monter jusqu'à 15 M€.

Ramos ne se voyait pas à Paris

Tout s’est passé si vite, dirait-on. Au bout d’une très longue quête, le PSG a fini par trouver son nouvel avant-centre. Le club de la capitale a finalisé, lundi, le recrutement Portugais. Mais pour ce dernier, les choses se sont passées si vite qu’il ne le pensait. Dans une déclaration à Benfica TV, l’attaquant portugais, qui s’est fait rapidement connaître du grand public après son triplé en huitième de finale en Coupe du monde au Qatar, ne se voyait pas quitter les Aguias après avoir discuté avec son désormais ex-coach, Roger Schmidt.

« Il m’a pris à part, m’a expliqué le modèle de jeu et m’a dit : "je compte sur toi". Il y avait des rumeurs sur mon départ, mais je ne voulais pas. Il m’a dit que j’étais le fer de lance (de l’attaque). (…) C’est une situation très délicate. Ni moi, ni Benfica, ni personne ne peut choisir si la proposition arrive aujourd’hui, demain ou avant-hier. C’est une situation qui va au-delà de moi et des exigences de chaque club », a-t-il déclaré.

Gonçalo, le choix du PSG pour oublier ses priorités

Il n’est plus un secret pour personne que Gonçalo Ramos n’est pas le premier choix du PSG. En disgrâce avec Kylian Mbappé, le club champion de France a frappé dans tous les coins. Le champion du monde 2018, dans une lettre à ses dirigeants, a refusé d’activer l’option de renouvellement dans son contrat, qui prend fin en juin de l’année prochaine. Un fait qui a conduit Paris à d’abord écarter le Français de la tournée en Asie avant de le mettre dans le loft.

Pour alors tenir un buteur confirmé, Paris s’est lancé dans la quête d’un attaquant, qui a fait ses preuves sur le continent. Et Campos et Nasser avaient deux noms comme priorités : ils avaient ciblé Harry Kane (Tottenham) et Victor Osimhen (Naples). Mais, aucune de ses pistes ne s’est concrétisée et c’est pourquoi ils ont dû se rabattre sur le Portugais, dont l’officialisation a été faite, lundi.

Gonçalo Ramos avec Benfica la saison écoulée, l’attaquant portugais a fait parler la foudre. Le Lusitanien inscrit 27 buts en 47 matchs avec sa formation lisboète. Paris peut s’en réjouir en Ligue 1 et Ligue des champions cette saison. Tout ceci pour tenter d’oublier Mbappé, qui rejoindrait probablement le Real Madrid.