PSG - Ginola satisfait de voir Neymar prolonger, mais attend surtout Mbappé

L'ancien du PSG se félicite de voir Neymar prolonger l'aventure au Paris, mais attend désormais que Kylian Mbappé se décide à faire de-même.

Samedi, le Paris Saint-Germain a annoncé la prolongation de contrat de Neymar pour les quatre prochaines saisons. Une officialisation qui se faisait attendre depuis des semaines, mettant définitivement fin aux rumeurs venues d'Espagne, ou plutôt de Catalogne. Arrivé en 2017 contre 222 millions d'euros, le Brésilien va donc rester Parisien.

Une très bonne nouvelle et un signal fort envoyé par le PSG, qui pourra toujours compter sur l'un de ses meilleurs joueurs lors des prochaines saisons. Reste à savoir si son compère d'attaque Kylian Mbappé suivra dans les prochaines semaines pour donner de nouvelles chances à cet incroyable duo de briller à l'échelle européenne.

"Fidéliser Neymar encore plus, je trouve que c’est une très bonne chose"

Ancien joueur du club, David Ginola s'est félicité de voir l'international auriverde poursuivre l'aventure dans la capitale. "Le PSG montre qu’il s’inscrit dans le temps et veut fidéliser des joueurs. (…) L’important pour gagner des trophées, c’est la stabilité dans un groupe. Fidéliser Neymar encore plus, je trouve que c’est une très bonne chose. Gagner aujourd’hui des matches avec un seul joueur comme à l’époque, on pouvait le faire avec Platini et Maradona, je pense que ce temps-là est révolu", a-t-il expliqué, pour France Info.





"On ne peut pas signer à nouveau Neymar sans assurer la signature de Kylian Mbappé. Neymar a 29 ans, ses plus belles années sont derrière lui. Mbappé, c’est plutôt la jeunesse, le talent à l’état brut, c’est un garçon qui a un potentiel énorme, mais on n’est qu’à 60% de ses capacités", a ensuite souligné David Ginola.

"Sauf qu’aujourd’hui, il va falloir que tous ces joueurs-là prennent conscience qu’ils ne peuvent rien gagner s’ils ne se mettent pas au service d’un groupe", a enfin nuancé l'ancienne gloire. En effet, le douloureux apprentissage du PSG en Ligue des Champions en atteste, à un tel niveau de professionnalisme, c'est le sens collectif qui prime.