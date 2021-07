PSG - Gianluigi Donnarumma : "Prêt à relever ce nouveau défi"

Le nouveau gardien du Paris Saint-Germain, fraîchement élu meilleur joueur de l'Euro, s'est dit très heureux et motivé à l'aube de ce nouveau défi.

Lors de l'Euro 2020, son talent a crevé l'écran. Durant les cinq prochaines années, il en fera profiter les différentes arènes de la Ligue 1. Fraîchement sacré champion d'Europe avec l'Italie et élu meilleur joueur de la compétition, Gianluigi Donnarumma, libre de tout contrat depuis son départ de l'AC Milan, s'est engagé au PSG.



OFFICIEL : Gianluigi Donnarumma signe au PSG

Le portier transalpin, considéré comme le futur numéro un mondial à son poste, a paraphé ce mercredi un contrat portant jusqu'en 2026 en faveur du club de la capitale. Il est la deuxième recrue de la semaine pour les Franciliens, après la signature de Sergio Ramos, un autre renfort de prestige pour le Paris Saint-Germain.

"Avec Paris, je veux gagner autant que possible"

À Paris, Gianluigi Donnarumma sera en concurrence avec une autre excellent gardien, en la personne de Keylor Navas, impressionnant depuis son arrivée en provenance du Real Madrid. Mais le Transalpin se dit prêt à relever ce challenge, fier de rejoindre un projet aussi ambitieux. "Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici", a d'abord confié le principal intéressé, seulement âgé de 22 ans.





"Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters", a ensuite insisté celui qui était tombé d'accord avec les dirigeants parisiens depuis plusieurs semaines désormais, mais attendait la fin de l'Euro 2020 pour s'engager officiellement. Nasser Al-Khelaïfi, président du club, s'est lui aussi dit très heureux.

"Nous sommes heureux d'accueillir Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Nous le félicitons pour sa victoire à l'UEFA EURO 2020, et son titre de meilleur joueur de la compétition. Je sais que Gianluigi recevra un accueil chaleureux de la part de tout le monde au club, y compris de ses coéquipiers, de notre staff et de tous les supporters parisiens", a déclaré le président parisien. Désormais, à lui de faire de se battre sa place de titulaire et bon courage à Mauricio Pochettino pour faire un choix...