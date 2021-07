Sergio Ramos : "Ma priorité était le projet sportif"

Le nouveau défenseur du PSG a expliqué son choix lors d'une vision conférence organisée avec différents médias espagnols. Un choix purement sportif.

Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, c'est pour l'heure le gros coup de l'été. L'ancien défenseur central du Real Madrid, devenu capitaine emblématique du club le plus titré du monde, qui rejoint la Ligue 1 pour deux ans, voilà qui n'est pas pour déplaire aux amateurs de football français et aux supporters du club de la capitale.

D'autant que contrairement à d'autres recrues phares enrôlées par le PSG ces dernières années, à l'image d'un David Beckham pour ne citer que lui, l'Espagnol en a encore sous le pied, et ne vient pas en France pour préparer sa retraite. Au contraire, Sergio Ramos est un joueur motivé, qui arrive à Paris avec l'envie de briller.

"Faire aussi bien que ce que j'ai fait à Madrid"

Revanchard, le défenseur central regrette la façon dont son aventure à Madris s'est terminée et se félicite de rebondir dans un club aussi ambitieux que le PSG, comme il l'a confié dans une visio-conférence de presse auprès de divers médias espagnols. "J'ai été clair lors de ma dernière conférence de presse. Il n'y a plus besoin de regarder en arrière. Je suis un aventurier et ma priorité était le projet sportif. Et aussi le traitement qu'ils m'ont donné. Le président, Leonardo, Pochettino, tous m'ont montré cette affection si importante pour décider. J'aime relever de nouveaux défis. C'est toujours bon de sortir de sa zone de confort. Je suis très content de ma décision".



Interrogé sur la possibilité d'affronter la Maison Blanche en Ligue des Champions, l'ancien capitaine du Real ne se projette pas aussi loin, affirmant avoir la volonté de repartir de zéro. "Ce sont des hypothèses et anticiper l'avenir serait un peu osé. Je ne pense qu'à performer au plus haut niveau et à apporter mon expérience. Je viens ici pour repartir de zéro, dans une nouvelle équipe et apporter tout ce que je peux. Je n'y pense pas. Je me sens très bien avec ces nouveaux défis. Espérons que ce sera une bonne année. Nous verrons ce qui se passera dans le futur. Le Real Madrid sera toujours dans mon cœur", a-t-il ajouté, toujours très attaché à son club de coeur.



"J'ai vécu une étape merveilleuse au Real Madrid. C'est triste de quitter une maison qui vous a tant donné. J'ai pris l'initiative de venir au PSG, une équipe avec un projet qui est une réalité. Je m'intègre, mais j'aime les défis. J'ai toujours le désir de continuer à gagner. J'aimerais pouvoir faire aussi bien que ce que j'ai fait à Madrid. Je garde ce souvenir incomparable et unique. J'arrive dans la bonne équipe et celle dans laquelle je voulais être", a enfin assuré Sergio Ramos, qui a signé jusqu'en 2023.