PSG, Buffon ne regrette pas d'être venu : "Une expérience superbe"

L'ancien gardien de la Juventus est heureux de son expérience dans la capitale française. Il a évoqué son rôle et la finale de Coupe de France.

Arrivé en provenance de la , Gianluigi Buffon partage son temps de jeu avec Alphonse Aréola au PSG. L'Italien devrait selon toute vraisemblance rester une deuxième saison chez les Rouge et Bleu, puisqu'il bénéficie d'une option dans son contrat. Toujours souriant, l'ancien de la Juventus se plaît à Paris. Dans une interview accordée au site officiel du PSG, Gianluigi Buffon n'a pas caché qu'il était très satisfait d'avoir rejoint le champion de en titre l'été dernier et est heureux dans sa nouvelle vie parisienne.

"C'est tout simplement magnifique ! J'ai passé neuf mois dans une ville merveilleuse. Tout le monde m'a accueilli très chaleureusement, on m'a montré beaucoup d'affection. Mon expérience ici est superbe et je suis heureux d'avoir fait le choix de venir à Paris. Je voulais découvrir un nouvel environnement footballistique, et un nouvel environnement de vie, qui pouvait m'apporter sur le plan humain. Et je dois avouer que tout cela est comblé. J'ai toujours voulu sortir de ma zone de confort, et vivre de nouvelles expériences. J'essaye d'avancer de manière humble, d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses, et c'est le cas ici, à Paris. J'ai appris le français. Je sais que cela m'aidera dans le futur à avoir plus confiance en moi, c'est très important", a avoué l'Italien.

"La saison est belle ? Oui, c'était formidable. Parfois, on ne se rend pas forcément compte de la difficulté de gagner, de remporter autant de matches, même si nous sommes favoris. Gagner demande une énergie mentale et physique très forte. Il faut travailler dur, pour gommer les erreurs et continuer à progresser. Tout le monde ne peut pas le faire. Il serait injuste de dire que nous sommes champions juste parce que nous sommes censés être plus forts. Nous avons gagné parce que nous sommes professionnels et parce que nous travaillons pour que l'équipe soit la plus forte. Nous donnons tout à l'entraînement et en match pour faire en sorte de gagner", a ajouté Gianluigi Buffon.

"Nous sommes amis les gardiens, c'est notre plus belle victoire"

L'ancien portier de la Juventus a évoqué son rôle et son temps de jeu : "Le turnover, c'était nouveau. Sur les quelques dernières années à la Juventus, il était décidé que le deuxième gardien joue entre 10 et 15 matches, et moi le reste. Il y avait du turnover, mais pas comme cela. J'ai tout à fait accepté cela ici, parce que je veux être au service du collectif. Je veux apporter du positif au groupe, et cela passe par accepter les choix du coach. Avec les autres gardiens, Alphonse, Sébastien et Thomas, nous avons su créer un vrai petit groupe de travail. Nous sommes tous amis, et c'est notre plus belle victoire à nous, les gardiens".

Gianluigi Buffon veut remporter la et se méfie de Rennes : "Ce sont deux compétitions qui ne se gagnent pas de la même manière. L'aspect match à élimination directe est quelque chose de différent. Il y a une finale au bout, avec deux équipes qui sont proches de soulever un trophée, qui se joue sur un match. Même si nous sommes dans la peau du favori pour cette finale, les chances de victoire sont quasi équivalentes. Tout peut se passer sur un match, une expulsion, une blessure, un poteau... Il faut savoir rester concentré pendant 90 minutes".

"Rennes est une très bonne équipe, qui est dangereuse. Je me souviens des matches en contre eux, nous avons gagné 3-1 et 4-1, mais c'étaient des matches très compliqués. Ils sont très organisés, surtout devant. Je dois avouer que j'ai été agréablement surpris par le niveau du championnat cette année. Il y a plusieurs équipes qui m'ont impressionnées, comme , , ... et Rennes fait aussi partie de celles-là", a conclu l'Italien.